شكرا لقرائتكم خبر عن حراس سجون الاحتلال يجبرون فلسطينيين على الركوع ومسح عبارة القدس عربية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

نشر وزير الأمن القومي الأمريكي، إيتمار بن غفير، فيديو يظهر حراس سجن النقب وهم يجبرون الأسرى الفلسطينيين على الركوع وطلاء جدران كتبوا عليها القدس عربية.



وكتب بن غفير على حسابه في منصة إكس: في سجن "كتسيعوت" تبين أنه في الأقسام الأمنية، تم وضع علامات على العديد من جدران الزنازين التي تحمل كتابات منها "لن ننسى، لن نسامح، لن نركع، القدس عربية".



وأضاف: "بتوجيه من آمر السجن مناحيم بيبس، قامت قوات السجن باقتحام الزنازين وإجبارهم على الركوع وطلاء الجدران".