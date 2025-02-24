شكرا لقرائتكم خبر عن التفاصيل الكاملة لتعرض الآلاف من مستخدمى منصة FBC للنصب والاحتيال والان مع تفاصيل الخبر

لا تزال أصداء جريمة النصب والاحتيال التى قامت بها منصة الـ FBC للبرمجيات والتسويق الإلكترونى، على آلاف الضحايا فى مصر وخارجها، تدوى على مواقع التواصل الاجتماعى، خاصة مع رصد الأجهزة المعنية لعمليات النصب التى قامت بها الشركة.

وتمكنت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، بالتعاون مع إدارة البحث الجنائى بالبحيرة، من القبض على أحد المتهمين فى منصة FBC، وجاء ذلك بعد قيام عدد كبير من الضحايا بتحرير محاضر ضده فى بعض المحافظات لقيامه بفتح مقر لمنصة وتنظيم حفلات باسم الشركة للمستخدمين فى البحيرة والجيزة والقاهرة.

ضبط أحد المتهمين

1- ظهرت منصة FBC، فى نهاية 2024 وبدأت فعليا عملياتها مع يناير 2025، وادعت أنها توفر فرصة للمستخدمين بالحصول على أرباح كبيرة مقابل تنفيذ بعض المهام مثل التفاعل مع إعلانات أو منتجات معينة أو مشاهدة فيديوهات على الإنترنت فى أوقات ومددة معينة.

ما هى منصة FBC للتسوق الإلكترونى؟

2- المنصة انتشرت بسرعة كبيرة فى مصر، خصوصا أن الأرباح اللى تتعهد بها كانت مغرية جدا.

3- لا يوجد للشركة تطبيق على متجر الإلكترونى للهواتف المحمولة لكن يتم إرسال رابط دعوة إلى الأعضاء عبر الواتس أو تليجرام الذى يدخل بياناته لإنشاء حساب على التطبيق.

4- حتى الآن لا أحد يعرف من المالك الحقيقى للمنصة، والشركة غير مرخصة قانونا.

5- تصنف الشركة المستخدمين بعد ذلك إلى موظفين ومتدربين ومدراء.

- اعتمدت منصة اف بى سى FBC على الترويج لنفسها كشركة مصرية مرخصة وادعت بأنها تعمل فى مصر بدعوة من الحكومة.

كيف استقطبت المنصة الضحايا؟

- استخدمت الشركة إعلانات ممولة على مواقع التواصل الاجتماعى وبعض مشاهير السوشيال ميديا للترويج عن الشركة.

- استخدمت الشركة أسماء شركات وصناديق عالمية ذات الثقة ومنا صناديق مورجان الأمريكية ومؤسسة الخليج للاستثمار وبنك الإمارات الوطنى وصندوق مورجان للصحة العالمية.

- أقنعت بعض المستخدمين بإنشاء فروع للشركة والحصول على سجل تجارى من مكتب سجل تجارى.

- قام عدد من المستخدمين بعمل حفلات ممولة من الشركة للفرق الخاصة بهم وتصويرها لجذب أكبر عدد ممكن من الضحايا وفتح فروع للشركة

لماذا تشترى الباقة ؟

1- سياسة المنصة كانت تعتمد على "الدفع أولا من أجل المكسب" وكل ما استثمرت أكثر، كل ما كانت فرصة المكسب أكثر.

2- بمجرد إنشاء حساب على التطبيق تمنح الشركة المستخدمين الجدد مهام يومية لتسويق لـ"تطبيق أو سلعة" من خلال "مشاهدة فيديوهات" فى ساعات معينة ولمدة محدودة الوقت مقابل ربح يومى.

3-لابد للمستخدم من أجل الاشتراك شراء باقة من الباقات المعروضة وكل باقة كانت ليها مميزات أكتر من اللى قبلها مثلًا: باقة مصر بحوالى 11،200 جنيه، وكانت بتعطى ربح يومى 490 جنيها مع مكافأة إضافية 5,000 جنيه. كل ما تدفع أكتر، كل ما تحصل على مستوى أعلى وترقية تلقائية.

4- مع استلام المستخدمين للأرباح بدأت ثقة المواطنين تزيد فى الشركة وبدأت الشركة فى رفع الباقات للاستثمار من مستوى JOB1 إلى JOB9.

5- مع تجاوز عدد المستخدمين الـ 500 ألف فى الشركة "كموظفين" بدأت تزيد الشركة من الباقات لاستقطاب أكبر عدد ممكن.

6- حاول المستخدمون سحب أموالهم لكن لم يتمكنوا وزعمت الشركة أن السبب فى ذلك راجع لضغط المستخدمين على المهام.

المنصة تغلق تطبيقاتها

وفى مطلع الأسبوع الماضى فوجئ المستخدمون برسالة تقول بسبب هجوم قراصنة مجهولين، أصيب خادم نظام FBC بالشلل لبعض الوقت.

والغريب أن الشركة أعلنت فتح قناة دفع حصرية يمكن للمستخدم دفع أموال مقابل استعادة بياناته، ثم أغلقت جميع الجروبات واختفت.



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