شكرا لقرائتكم خبر عن الذكرى الثالثة للحرب.. أرقام فى الصراع الروسى الأوكراني.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

يصادف الرابع والعشرون من فبراير 2025 الذكرى السنوية الثالثة للحرب فى أوكرانيا. وبينما يسعى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب لوضع نهاية للحرب، لا يزال القتال مستمرا، مما يعني استمرار وقوع خسائر بشرية وأضرار مادية.

وأليكم كلفة الحرب البشرية والاقتصادية بالأرقام:



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تكلفة الحرب