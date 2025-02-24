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الذكرى الثالثة للحرب.. أرقام فى الصراع الروسى الأوكراني.. إنفوجراف

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  • الذكرى الثالثة للحرب.. أرقام فى الصراع الروسى الأوكراني.. إنفوجراف 1/4
  • الذكرى الثالثة للحرب.. أرقام فى الصراع الروسى الأوكراني.. إنفوجراف 2/4
  • الذكرى الثالثة للحرب.. أرقام فى الصراع الروسى الأوكراني.. إنفوجراف 3/4
  • الذكرى الثالثة للحرب.. أرقام فى الصراع الروسى الأوكراني.. إنفوجراف 4/4

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القاهرة - سامية سيد - كتبت رباب فتحى

الإثنين، 24 فبراير 2025 06:16 م

يصادف الرابع والعشرون من فبراير 2025 الذكرى السنوية الثالثة للحرب فى أوكرانيا. وبينما يسعى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب لوضع نهاية للحرب، لا يزال القتال مستمرا، مما يعني استمرار وقوع خسائر بشرية وأضرار مادية.

وأليكم كلفة الحرب البشرية والاقتصادية بالأرقام:

1
انفوجراف

 

2
تكلفة الحرب

 

3
اوكرانيا

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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