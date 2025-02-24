أخبار مصر.. الطقس غدا بارد نهارا شديد البرودة ليلا والصغرى بالقاهرة 9 درجات

يفتتح الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية اليوم، أكبر معرض أهلا رمضان 2025، حيث تنظمه الشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين بميدان السواح بمحافظة القاهرة، والمقام على مساحة كبيرة وتوفر الشركة القابضة جميع منتجات السلع الغذائية بتخفيضات تصل إلى 30%، وذلك بحضور الدكتور مهندس علاء ناجى رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية ويأتى ذلك فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية لتعميم معارض أهلا رمضان 2025 على مستوى محافظات الجمهورية.

رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة المنعقدة اليوم، وذلك بعد الموافقة علي مشروع قانون الإجراءات الجنائية في مجموع مواده، والبالغ عدد مواده 544 مادة، وذلك بعد استحداث مادتين تقدم بهما المستشار عدنان فنجري وزير العدل ومادة أخرى تقدم بها الدكتور على جمعة، علي أن يواصل المجلس جلساته غدا والتي ستشهد بدأ مناقشة مشروع قانون العمل.

رئيس النواب يرفع الجلسة العامة بعد الموافقة على قانون الإجراءات الجنائيةالمديريات التعليمية تشدد على الطلاب بالانضباط والحضور فى شهر رمضان

أرسلت المديريات التعليمية والإدارات تعليمات للمدارس بشأن الدراسة فى رمضان، بالتنبيه علي الطلاب بجميع المراحل التعليمية، بالالتزام بالحضور في الثامنة صباحا، حيث يتم تسجيل الغياب مع بدء طابور الصباح وغياب الحصة الأولى من الطابور حسب القرارات الوزارية.

تستمر وزارة العمل، فى تلقى طلبات الراغبين التقدم لـ فرص عمل جديدة في المملكة العربية السعودية للأطباء، والممرضين والأخصائين من الجنسين، برواتب تصل إلى 70 ألف ريال شهريا، وذلك حتى يوم الأربعاء الموافق 26-2-2025.

صرح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تم إجراء القرعة العلنية بين المتقدمين على الأراضي المميزة وأراضي الإسكان المتوسط ووحدات دار مصر بمدينة السادات، والسابق طرحها ضمن برنامج "مسكن"، وذلك بالصالة المغطاة بإستاد القاهرة الدولي، وسط حضور وإقبال كبير من المتقدمين. وزير الإسكان: إجراء القرعة العلنية على قطع أراضى ووحدات "مسكن" بمدينة السادات