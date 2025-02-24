شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الطقس غدا بارد نهارا شديد البرودة ليلا والصغرى بالقاهرة 9 درجات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها توقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد غدًا الثلاثاء 25 فبراير 2025، طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ، شديد البرودة ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.
وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساءً..الرئيس السيسى: بحثت مع رئيس زامبيا فرص الاستثمار فى مشروع ممر "لوبيتو" الحيوى
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، بقصر الاتحادية، الرئيس الزامبي "هاكيندي هيشيليما"، حيث أقيمت مراسم الاستقبال الرسمي وتم عزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف.
أكد الرئيس"هاكيندي هيشيليما" رئيس جمهورية زامبيا، أن مصر دولة قديمة، معربًا عن سعادته بتواجده فى القاهرة التى وصفها بـ"المدينة التاريخية" التى يدرس فيها طلاب زامبيا.
نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، يرافقه الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وعدد من الوزراء، ومحافظ القاهرة، النسخة الثالثة من المعرض والمؤتمر الرياضي الدولي "سبورتس إكسبو 2025"، الذي يقام تحت رعاية فخامة رئيس الجمهورية، خلال الفترة من 24 إلى 26 فبراير الجاري، بمركز مصر للمعارض الدولية، وبحضور عدد من سفراء دول العالم، ورئيس الهيئة العربية للتصنيع، وكبار المسئولين في قطاع الشباب والرياضة.
زار الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، مدينة السادات الصناعية بمحافظة المنوفية لافتتاح وتفقد عددا من المصانع وخطوط الإنتاج الجديدة ومتابعة سير العملية الانتاجية بعدد من المصانع الاخرى بالمدينة، حيث بدأ الوزير جولته بافتتاح مصنع الأعشاب المجففة الجديد التابع لشركة دينا للاستثمارات الزراعية بمدينة السادات (إحدى مجموعة شركات القلعة)، والمتخصصة فى تجفيف وتكرير الأعشاب، بحضور الدكتور أحمد هيكل مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة القلعة.وزيرا الرى المصرى والسودانى: إبقاء قضية السد الإثيوبى الخلافى ضمن الإطار الثلاثى
عقد اجتماع إستثنائى للهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل بين مصر والسودان، لمناقشة مخرجات الاجتماع الاستثنائى للمجلس الوزاري لمبادرة حوض النيل، والذى عُقد يومى 21-22 فبراير، وذلك لتوحيد الرؤى فيما يخص القضايا التي تهم البلدين وعلاقاتها بالدول المتشاطئة والمتعلقة بمياه النيل .
يفتتح الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية اليوم، أكبر معرض أهلا رمضان 2025، حيث تنظمه الشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين بميدان السواح بمحافظة القاهرة، والمقام على مساحة كبيرة وتوفر الشركة القابضة جميع منتجات السلع الغذائية بتخفيضات تصل إلى 30%، وذلك بحضور الدكتور مهندس علاء ناجى رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية ويأتى ذلك فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية لتعميم معارض أهلا رمضان 2025 على مستوى محافظات الجمهورية.رئيس النواب يرفع الجلسة العامة بعد الموافقة على قانون الإجراءات الجنائية
رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة المنعقدة اليوم، وذلك بعد الموافقة علي مشروع قانون الإجراءات الجنائية في مجموع مواده، والبالغ عدد مواده 544 مادة، وذلك بعد استحداث مادتين تقدم بهما المستشار عدنان فنجري وزير العدل ومادة أخرى تقدم بها الدكتور على جمعة، علي أن يواصل المجلس جلساته غدا والتي ستشهد بدأ مناقشة مشروع قانون العمل.
أرسلت المديريات التعليمية والإدارات تعليمات للمدارس بشأن الدراسة فى رمضان، بالتنبيه علي الطلاب بجميع المراحل التعليمية، بالالتزام بالحضور في الثامنة صباحا، حيث يتم تسجيل الغياب مع بدء طابور الصباح وغياب الحصة الأولى من الطابور حسب القرارات الوزارية.فرص عمل طبية فى السعودية براتب يصل إلى 70 ألف ريال شهريا.. تفاصيل
تستمر وزارة العمل، فى تلقى طلبات الراغبين التقدم لـ فرص عمل جديدة في المملكة العربية السعودية للأطباء، والممرضين والأخصائين من الجنسين، برواتب تصل إلى 70 ألف ريال شهريا، وذلك حتى يوم الأربعاء الموافق 26-2-2025.
صرح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تم إجراء القرعة العلنية بين المتقدمين على الأراضي المميزة وأراضي الإسكان المتوسط ووحدات دار مصر بمدينة السادات، والسابق طرحها ضمن برنامج "مسكن"، وذلك بالصالة المغطاة بإستاد القاهرة الدولي، وسط حضور وإقبال كبير من المتقدمين.
نشرت وزارة الصحة والسكان إنفوجرافا عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، يتضمن جميع إنجازات مبادرة صحة المرأة منذ بدايتها، حيث تم استقبال 57 مليونًا و129 ألفًا و6 زيارات من السيدات، لتلقي خدمات الفحص والتوعية.
أكدت صحيفة النهار الكويتية، أن رئيس الوزراء المصرى الدكتور مصطفى مدبولى ونظيره الكويتى الشيخ أحمد العبدالله أعربا عن رغبتيهما فى تعزيز التواصل والتنسيق المستمر دعما للجهود الدبلوماسية المبذولة لتحقيق السلام والاستقرار فى المنطقة والعالم.
بدأت، اليوم الإثنين، الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الصوم الكبير، إذ يمتد الصوم إلى 55 يومًا، استعدادًا لعيد القيامة المجيد، يوم الأحد الموافق 20 أبريل، كما يعد رحلة روحية عميقة يتجدد فيها الإيمان تبدأ بأحد الكنوز وتنتهي بأحد القيامة.
تبدأ وزارة الأوقاف تنفيذ مبادرتها الاجتماعية لشهر رمضان المبارك بتوزيع 150 ألف شنطة سلع غذائية، بإجمالي 750 طنًّا، على الأسر الأولى بالرعاية في مختلف محافظات الجمهورية.
أكدت وزارة النقل أن شركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة (سوبر جيت) إحدى شركات وزارة النقل، تقدم خدمات نقل الركاب الخارجية والداخلية لمختلف المحافظات من خلال أسطول من الحافلات المتميزة، كما تمتلك العديد من المحطات الذكية وأنظمة الحجز الإلكتروني.
قال المفوض الأممي لحقوق الإنسان إن أي اقتراح بإجبار المواطنين في غزة على ترك أراضيهم غير مقبول على الإطلاق، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".
أعلن الفاتيكان إن البابا فرنسيس لا يزال في حالة حرجة، حيث أظهرت اختبارات الدم علامات فشل كلوي لكنه ظل واعيا ومستجيبا، ويكافح البابا البالغ من العمر 88 عاما الالتهاب الرئوي وعدوى رئوية معقدة، بينما تنهال الدعوات من أجل شفاءه.
تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد غدًا الثلاثاء 25 فبراير 2025، طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ، شديد البرودة ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.
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