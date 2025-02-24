شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التموين تطرح كوبونات رمضان بفئات 300 و500 جنيه بالمجمعات الاستهلاكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في إطار جهودها لدعم المواطنين خلال شهر رمضان المبارك، تطرح وزارة التموين والتجارة الداخلية كوبونات شراء للسلع الغذائية بفئات 300 جنيه و500 جنيه بالمجمعات الاستهلاكية، وذلك لتوفير خيارات مرنة للأسر المصرية في شراء احتياجاتها من السلع الغذائية، على غرار ما تقدمه كبرى سلاسل الهايبر ماركت.

وتهدف هذه المبادرة إلى تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين، حيث يمكن استخدام الكوبونات لشراء مختلف السلع الأساسية من المجمعات الاستهلاكية التابعة للوزارة، والتي تقدم المنتجات بأسعار مخفضة مقارنة بالسوق كما أن هذه الكوبونات متاحة للأفراد والمؤسسات الراغبة في دعم الأسر الأكثر احتياجًا خلال الشهر الكريم، بالاضافه إلى استمرار ضخ كميات إضافية من السلع الأساسية لضمان توافرها بكميات كافية وبأسعار مناسبة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار خطة الوزارة لتأمين الاحتياجات الغذائية للمواطنين وتعزيز دور المنافذ الحكومية في تقديم السلع بأسعار تنافسية خلال المواسم والمناسبات.