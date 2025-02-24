إطلاق قوافل طبية برأس غارب ضمن جهود التحالف الوطنى للعمل الأهلى

وقال هانى عبدالفتاح الرئيس التنفيذي لصناع الخير عضو التحالف الوطنى إن تنظيم المؤسسة للقوافل الطبية الشاملة بالتعاون مع المؤسسات من خلال مسئوليتها المجتمعية ياتى فى اطار تنفيذ استراتيجية عمل المؤسسة لدعم الأسر الأولى بالرعاية فى كافة أنحاء الجمهورية فى القطاع الطبي وقطاعات العمل التنموي الأخري من تمكين اقتصادي ومساعدات موسمية.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012