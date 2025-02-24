شكرا لقرائتكم خبر عن الجنائية الدولية تعلق على دعوة ميرتس لنتنياهو لزيارة ألمانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها بأن المحكمة الجنائية الدولية ردا على دعوة ميرتس المستشار الألماني لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لزيارة ألمانيا، قالت إن تنفيذ قرارات المحكمة التزام قانوني بموجب نظام روما، وليس من حق الدول أن تحدد بشكل منفرد مدى صحة أحكامنا القانونية.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتى اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت، وقالت إن هناك "أسبابا منطقية" للاعتقاد بأنهما ارتكبا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية فى قطاع غزة.

وأضافت المحكمة فى بيان أن "هناك ما يدعو إلى الاعتقاد بأن نتنياهو وجالانت أشرفا على هجمات على السكان المدنيين".