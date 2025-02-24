شكرا لقرائتكم خبر عن جيش الاحتلال الإسرائيلى يعلن رصد صاروخ أطلق من غزة.. ويفتح تحقيقا لفحصه والان مع تفاصيل الخبر

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه "رصد إطلاق صاروخ واحد من قطاع غزة لكنه سقط داخل أراضي القطاع والتفاصيل قيد الفحص".

من ناحية أخرى، أكد وزير خارجية الاحتلال "جدعون ساعر"، أنه يمكن تحقيق شروط اليوم التالي في قطاع غزة بالوسائل السياسية أو حتى العسكرية كما شدد على ضرورة نزع الأسلحة بالكامل من غزة واستسلام حركتي حماس والجهاد.

وأضاف اليوم الاثنين، أن نزع أسلحة غزة واستسلام حماس والجهاد شرط الانتقال إلى اليوم التالي في القطاع وأكد أن الحرب في غزة لن تتوقف قبل الإفراج عن جميع الأسرى.