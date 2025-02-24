شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يتفقد مشروعات تطوير المنطقة المحيطة بالمتحف المصرى الكبير والان مع تفاصيل الخبر

تفقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، نسب تنفيذ أعمال تطوير المنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير والمنطقة الأثرية للظهور بالشكل الحضاري الذي يتوائم مع أهمية تلك المزارات السياحية الهامة في ضوء استعدادات الدولة لافتتاح المتحف الكبير.

شملت جولة محافظة الجيزة تفقد المحاور المرورية المؤدية والمحيطة بالمتحف المصري الكبير ومنها طرق الفيوم واسكندرية الصحراوي، لمتابعة الأعمال المنفذة والجارية من أرصفة المشاة والمسطحات الخضراء والزراعات وأعمدة الإنارة والإضاءات ومعاينة مسار مد كابلات الكهرباء المطلوبة لتدعيم المنطقة.

وشدد المحافظ، على الشركة المنفذة بالإسراع من وتيرة الأعمال لتقدم نسب التنفيذ والانتهاء من أعمال تركيب بلاط الأنترلوك المتبقية بمواقع الأعمال الجارية.

ووجه محافظ الجيزة، رئيس حي الهرم بمراعاة العوامل الفنية عند صب القواعد الخرسانية لأعمدة الإنارة مع ضرورة تدعيم الجزيرة الوسطي بالأعمدة المطلوبة لتوفير الإضاءات الكافية بالمنطقة.

وشدد المحافظ، على رئيس هيئة النظافة والتجميل بتكثيف عمل دوريات النظافة وكنس وغسيل الأرصفة وبلاط الانترلوك للحفاظ علي المظهر الحضاري للمنطقة.

وشملت جولة محافظ الجيزة تفقد أعمال التطوير ورقع الكفاءة لطريق التريض بمدخل كفر الجبل بالمنطقة الأثرية للوقوف علي مستوي الخدمات المقدمة للأفواج السياحية.

ووجه المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، رئيس حي الهرم بالتنسيق مع هيئة النظافة والتجميل بسرعة تمهيد مسارات الخيول المؤدية للمنطقة الأثرية لتوفير سبل الراحة للزوار.

رافق المحافظ خلال جولته هند عبد الحليم نائب المحافظ، ومحمد مرعي السكرتير العام المساعد، وأيمن خليل رئيس مدينة الجيزة، ووائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، ووليد عبد اللطيف معاون المحافظ، وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش، والمهندسة نجوى السعيد مدير مديرية الطرق، وطه عبد الصادق رئيس حي الهرم، وشفيق جلال رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل، وحازم لاشين رئيس جهاز السرفيس والنقل الجماعي، وأحمد هجرس مدير شبكات توزيع الكهرباء.



جانب من زيارة محافظ الجيزة



زيارة محافظ الجيزة



تفقد محافظ الجيزة



جانب من تفقد المحافظ