شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: إجراء 100 ألف عملية بتر بسبب الحرب فى أوكرانيا خلال 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت منظمة الصحة العالمية، إنها وثقت أكثر من 2254 هجومًا على الرعاية الصحية في أوكرانيا منذ بدء الحرب الشاملة في البلاد قبل 3 سنوات، ولا يزال نظام الرعاية الصحية يواجه تحديات غير مسبوقة، مضيفة، إنه تقدر وزارة الصحة أنه بحلول منتصف عام 2024، تم إجراء 100 ألف عملية بتر بسبب الحرب.

وأضافت، إنه في عام 2025، لم تتوقف الهجمات على الرعاية الصحية ونستمر في توثيقها يوميًا تقريبًا، وقد تم تسجيل 42 هجومًا بالفعل في عام 2025، مما أسفر عن إصابة 12 شخصًا ووفاة 3 أشخاص، ويتناسب الإضراب الليلي في أوديسا، الذي ألحق أضرارًا بأكبر عيادة أطفال وأكثرها ابتكارًا في المنطقة، مما أدى إلى تعطيل الخدمات الحيوية، مع هذا النمط المستمر والمثير للقلق، ويسلط هذا الهجوم الضوء على المخاطر والعقبات المستمرة التي يواجهها العاملون في مجال الرعاية الصحية، فضلاً عن الانقطاعات المستمرة في تقديم الخدمات الطبية في جميع أنحاء أوكرانيا.

تقول أولها زافيالوفا، طبيبة الطوارئ والجراحة من منطقة دنيبرو: "إن كونك طبيبًا في زمن الحرب يعني العودة إلى المنزل بعد كل وردية، والتمني لو لم تحدث الحرب أبدًا والدعاء من أجل نهايتها السريعة. الناس منهكون - سواء المرضى أو العاملون في مجال الرعاية الصحية، ومع ذلك، بصفتنا متخصصين في المجال الطبي، ليس لدينا رفاهية التعب، يحتاج مرضانا إلى الاستمرار في العمل ويجب علينا التغلب على التعب لمواصلة تقديم الرعاية التي يستحقونها".

الاحتياجات الصحية المتغيرة..

وتابعت: لقد كان لثلاث سنوات من الحرب الشاملة و11 عامًا من الغزو تأثيرا عميقا على الصحة في جميع أنحاء أوكرانيا، ووفقًا لأحدث تقييم للاحتياجات الصحية لمنظمة الصحة العالمية في أوكرانيا (أكتوبر 2024)، أفاد 68% من الأوكرانيين بتدهور صحتهم مقارنة بفترة ما قبل الحرب، وأكثر المشكلات الصحية انتشارًا هي مشاكل الصحة العقلية، حيث تأثر بها 46% من الأشخاص، تليها اضطرابات الصحة العقلية (41%) والاضطرابات العصبية 39٪.

وأوضحت منظمة الصحة العالمية، إنه تشكل الأمراض غير المعدية 84% من جميع الوفيات في أوكرانيا، وتتمثل العوائق الأساسية أمام رعاية مرضى الأمراض غير المعدية في عدم توفر الخدمات وارتفاع تكلفة الأدوية، مما يجعل المصابين بأمراض مزمنة عرضة لانقطاع الرعاية وتدهور الصحة بشكل لا رجعة فيه.

وقالت المنظمة، إنه قد أدت الحرب إلى تكثيف الاحتياجات الصحية، وخاصة في مجالات مثل رعاية الصدمات وإعادة التأهيل، وتقدر وزارة الصحة أنه بحلول منتصف عام 2024، تم إجراء 100000 عملية بتر بسبب الحرب، وقد أدى النقص الحاد في المتخصصين في الصدمات والأطراف الصناعية وخدمات إعادة التأهيل إلى تفاقم الأزمة، غالبًا ما يكون الشفاء مسألة وقت ولكنه قد يكون أيضًا مسألة فرصة، ستكون خدمات إعادة التأهيل طويلة الأمد للأشخاص المصابين في الحرب ضرورية للتعافي البدني والنفسي.

بناء نظام صحي مرن

وتعمل منظمة الصحة العالمية، على تلبية الاحتياجات الصحية المتزايدة في أوكرانيا، وتعمل على ضمان حصول جميع الأوكرانيين على الرعاية الصحية الجيدة، مع التركيز على تعزيز الرعاية الصحية الأولية لمكافحة انتشار الأمراض غير المعدية وتوسيع نطاق الوصول إلى خدمات الصحة العقلية وإعادة التأهيل الحيوية، كما ندعم بناء نظام صحي مرن من خلال التعاون مع وزارة الصحة والخدمة الصحية الوطنية في أوكرانيا لتحديث حزم التعويض، بما في ذلك إعادة التأهيل، وتوحيد أدوات التقييم، وهذا يضمن تخصيص الموارد حيثما تكون هناك حاجة إليها، مما يضع أساسًا أقوى للرعاية الجيدة.

وتشمل الإنجازات الرئيسية في مجال الصحة العقلية تطوير نموذج الهدف لنظام الصحة العقلية والدعم النفسي الاجتماعي في أوكرانيا وخطة العمل الوطنية للصحة العقلية 2024-2026، إلى جانب 24 خطة على مستوى المنطقة، ويشكل إعادة التأهيل أحد أهم الجهود التي نبذلها في بناء قدرات المهنيين، وبحلول نهاية عام 2024، أجرت منظمة الصحة العالمية تدريبًا لفرق إعادة التأهيل متعددة التخصصات من 28 قسمًا غير متخصص لإعادة تأهيل المرضى الداخليين من 11 منطقة.

وكان أحد المعالم الرئيسية هو إصلاح نظام رعاية السكتة الدماغية في أوكرانيا، حيث قادت منظمة الصحة العالمية المناقشات الفنية، وأجرت عمليات تدقيق سريرية ودعمت مراقبة أكثر من 50 منشأة للرعاية الصحية لتحسين الرعاية الحادة، كما قدمت منظمة الصحة العالمية حزمة من التدخلات الأساسية للأمراض غير المعدية، مع التركيز على الرعاية المتكاملة في البيئات ذات الموارد المنخفضة، وفيما يتعلق بمقاومة مضادات الميكروبات، تمت الموافقة على خطة العمل الوطنية، مع التدريب المستمر للعاملين في مجال الرعاية الصحية وتحديث المرافق.

كما دعمت منظمة الصحة العالمية تمويل الرعاية الصحية الأولية من خلال تمارين تحديد التكاليف وتصميم الدفع وتطوير الشبكة، مما أدى إلى موافقة وزارة الصحة على منهجية معدل نصيب الفرد في يوليو 2024.

النزوح والضعف

يظل الوصول إلى الرعاية الصحية قضية بالغة الأهمية في جميع أنحاء أوكرانيا، أفاد واحد من كل 4 أشخاص (25%) بانخفاض في الوصول إلى الخدمات الطبية منذ بدء الغزو الشامل في فبراير 2022. وتظل تكلفة الأدوية والعلاج تشكل عائقًا رئيسيًا أمام الرعاية، حيث أشار 35% من الأشخاص في أكتوبر 2024 إلى أنهم أرجأوا الرعاية الطبية بسبب التحديات المالية.

إن النازحين داخلياً هم من بين الفئات الأكثر ضعفاً، إذ يفتقر 13% من النازحين داخلياً إلى الوصول إلى مرافق الرعاية الصحية الأولية، مقارنة بنحو 6% فقط بين المجتمعات المضيفة، وعلى نحو مماثل، لا يستطيع 9% من النازحين داخلياً الوصول إلى طبيب الأسرة (مقارنة بنحو 4% بين السكان المحليين) ولم يوقع 12% منهم على إقرار مع طبيب الأسرة، مقارنة بنحو 5% بين المجتمعات المضيفة، وفي حين أفاد النازحون داخلياً بتحسن جودة الرعاية الصحية مقارنة بالسكان المحليين، فإن قدرتهم على الوصول إلى الرعاية الأولية والخدمات الوقائية تظل أقل.

إن الوصول إلى الرعاية الصحية غير متكافئ بشكل متزايد، وخاصة في المناطق الواقعة على خط المواجهة، وتقع المرافق الصحية الأكثر تضرراً واختلالاً على طول خط المواجهة، حيث يواجه السكان المتبقون غالبًا نقاط ضعف متعددة، بما في ذلك كونهم من كبار السن أو ذوي الإعاقة، وتعاني هذه المرافق من انقطاعات متكررة في الإمدادات الطبية، ونقص في العاملين في مجال الرعاية الصحية، وحواجز كبيرة أمام الرعاية.

وفي 10 مناطق تقع على خط المواجهة، أفاد 68% من البالغين بتدهور صحتهم، وتبلغ معدلات رفض الرعاية الصحية أعلى مستوياتها في خيرسون (43%)، تليها خاركوف (24%) وزابوريزهيا (18%)، وتؤكد الاضطرابات المستمرة في هذه المناطق على الحاجة الملحة إلى الدعم والتدخلات المستدامة.

وفي العام الماضي، حولت منظمة الصحة العالمية، التركيز من الإغاثة الطارئة إلى بناء القدرات، مع إعطاء الأولوية للرعاية الأولية والمجالات الحرجة مثل الأمراض غير المعدية، والتحصينات، والصحة العقلية، وفيروس نقص المناعة البشرية "الإيدز"، والسل، ومكافحة العدوى، ومعالجة مقاومة مضادات الميكروبات.

وتتعاون منظمة الصحة العالمية، مع السلطات الأوكرانية لتعزيز الاستجابات الصحية وجهود التعافي، بما في ذلك إنشاء 29 عيادة صحية أولية نموذجية في المناطق المتضررة، كما تدعم منظمة الصحة العالمية إصلاحات التمويل الصحي، بما في ذلك بناء القدرات، وشفافية المشتريات والتخطيط الاستراتيجي لتعزيز النظام الصحي في أوكرانيا، وضمان بقائه صامداً في مواجهة التحديات المستمرة، بالإضافة إلى ذلك، يتم توسيع فرص التطوير المهني للممرضات والعاملين في مجال الرعاية الصحية لمعالجة نقص القوى العاملة وتعزيز النظام الصحي بشكل عام.

وقالت المنظمة، إن الصحة هي الأساس للسلام والتعافي، وإعادة بناء النظم الصحية تعني استعادة الأمل والكرامة وتأمين المستقبل، ونحن في منظمة الصحة العالمية نتحرك الآن ــ ولا ننتظر انتهاء الحرب، فنحن منخرطون في التعافي والاستجابة والإصلاحات في الوقت نفسه، وكل تدخل متأخر يؤدي إلى تفاقم الوضع وزيادة التكاليف في المستقبل، ولهذا السبب نناشد شركائنا الدوليين: فنحن في احتياج إلى دعمكم الآن أكثر من أي وقت مضى، وبالتعاون، يمكننا ضمان عدم تخلف أي شخص في أوكرانيا عن الركب.