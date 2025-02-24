شكرا لقرائتكم خبر عن زاهي حواس يصدر تقريرًا وبيانًا حول تكسيره تمثالًا أثريًا بسقارة: أكاذيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوضح الدكتور زاهي حواس رداً على ما أثير من شائعات وأكاذيب على وسائل التواصل الاجتماعي حول كسر نقبة (رداء) تمثال من الخشب أثناء الكشف عنه بسقارة، ذكر فيه ما يلى:

١ – تم العثور على التمثال في حفائر البعثة المصرية المشتركة مع المجلس الأعلى للأثار بمنطقة جسر المدير بسقارة.

٢ – التمثال في حالة حفظ جيدة، ولم يتعرض للكسر أثناء إكتشافه.

٣ – تم الكشف عن التمثال داخل كوة (نيشة) صغيرة بداخل مقبرة تعود الى عصر الأسرة الخامسة (٢٤٩٤ ق.م – ٢٣٤٥ ق.م) أي أن عمر التمثال يقارب الـ ٤٣٠٠ عام.

٤ – قمت بصفتي المكتشف بإزالة السدة التي تغلق النيشة للكشف عن التمثال وذلك بعد توثيق السدة التوثيق العلمي المتعارف عليه.

٥ – لم يتم لمس التمثال أثناء عملية الكشف، وقد إتضح بعد الكشف عن التمثال أنه مصنوع من الخشب المحلي لموظف من الأسرة الخامسة لا يزيد إرتفاعه بالقاعدة عن ٥٣ سم. وجسم التمثال مغطى بطبقة من الملاط لا يتعدى سمكها الـ ٣ميليمترات.

٦ – قام فريق الترميم بقيادة الدكتور أشرف عويس مدير عام ترميم سقارة بعمل المعالجات الأولية للتمثال في مكان إكتشافة قبل نقله لمعمل الترميم وذلك للتأكد من ثبات حالته وإمكانية نقله من موضعة.

٧ – بعد الإنتهاء من أعمال الترميم الأولية بالموقع قام المرممون بتغليف التمثال وتأمينه لنقله وإستكمال أعمال التنظيف والتقوية ثم إعادة تثبيت طبقات الملاط المتساقط من التمثال داخل النيشة وعمل تقرير مفصل عن حالتة وتوثيق أعمال الترميم التي أجريت له. (مرفق التقرير)

٨ – التمثال حالياً محفوظ بمخزن المنطقة في حالة جيدة من الحفظ بالنظر الى عمره ومادة صناعته.

٩ – نقوم حالياً باتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل تلك المواقع والحسابات على منصات التواصل الإجتماعي التي إشتركت في حملة التشهير الممنهجة، وسرقة ونشر محتوى دون وجه حق أو إذن.

التمثال

التقرير

التمثال محل الجدل