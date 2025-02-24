شكرا لقرائتكم خبر عن البيئة تطلق تطبيق "إيكو مونيتور" لتعزيز إجراءات حماية ورصد الكائنات البحرية والان مع تفاصيل الخبر

أطلقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، تطبيق ECo-" Monitoring" لتعزيز إجراءات حماية ورصد الكائنات البحرية، والبوابة الإلكترونية لمنظومة تصاريح ممارسة الأنشطة وزيارة المحميات الطبيعية بمصر، بالتعاون مع الاتحاد المصري للغرف السياحية متمثل في سياحة الغوص والأنشطة البحرية، وذلك في إطار مبادرة "شرم الشيخ - مدينة خضراء"، وهدف تحويل شرم الشيخ إلى نموذج للسياحة العالمية.

وأضافت وزيرة البيئة، خلال كلمتها فى المؤتمر الصحفى، لإطلاق "تطبيقات تعزيز وتنظيم الأنشطة السياحية في المحميات الطبيعية ورصد الكائنات البحرية"، وذلك من خلال مشروع "شرم الشيخ - مدينة خضراء" التابع لوزارة البيئة، بمقر بيت القاهرة بالفسطاط، أن إطلاق تطبيق"ايكو مونيتور" والبوابة الإلكترونية لمنظومة تصاريح ممارسة الأنشطة وَزيارة المحميات الطبيعية بمصر، في إطار التحول الرقمي وتسهيل الخدمات لزوار المحميات الطبيعية، بالتعاون مع الغرف السياحية.

وأوضحت وزيرة البيئة، أنه تم إعداد موقع إلكتروني لمدينة شرم الشيخ ليتيح المعلومات عن شرم المدينة المستدامة للسياح: www.greensharm.org، كما تم إعداد صفحة LinkedIn بأسم مشروع جرين شرم الشيخ، مشيرة إلى حرص الوزارة على نشر الوعي بالمشروع وأهدافه داخل المدينة من خلال عرض فيديوهات توعوية في مراكز رفع الوعي التابعة للمشروع.

وأضافت وزيرة البيئة، أن البوابة الإلكترونية الطبيعية" لمنظومة تراخيص ممارسة العمل وزيارة المحميات بمصر، تستهدف تيسير إجراءات استخراج التراخيص والتصاريح اللازمة لذلك الانشطة السياحية داخل المحميات الطبيعية على المستثمرين والقطاع الخاص، ما يسهم في تقليل المدة الزمنية المطلوبة للموافقات وتعزيز الشفافية مع ضمان الالتزام بالاشتراطات البيئة لتحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية.



