شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة العمل: فرص عمل جديدة فى الزراعة والفنادق بالأردن براتب 390 دينار شهريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن وزير العمل محمد جبران، اليوم الإثنين، عن توفير 30 فرصة عمل لكوادر مصرية للعمل في شركة متخصصة في مجال الزراعة والفنادق بالمملكة الأردنية الهاشمية، ودعا الوزير جبران، الشباب المصري، الذي تنطبق عليه الشروط، تقديم السيرة الذاتية، لمدة 6 أيام، بداية من يوم غدِ الثلاثاء الموافق 25-2-2025،وحتى يوم الأحد الموافق 2-3-2025،على البريد الإليكتروني: [email protected] .

وأوضح أن التخصصات المطلوبة كالتالي:

- عدد (2) متخصصين في أعمال البلاط .

- عدد (2) متخصصين في أعمال البناء.

- عدد (2) متخصصين في أعمال الدهان .

- عدد (2) متخصصين في أعمال الطوبار "نجار مسلح".

- عدد (2) مُتخصصين في أعمال القصارة والتشطيبات.

- عدد (15) عامل فنى حدائق - مؤهل علمى متوسط على الأقل، والخبرة من 3 إلى 4 سنوات، وأن يكون لديهم المعرفة بالعمليات الزراعية في الحدائق، وسبق لهم العمل في حدائق الفنادق، أو التجمعات السكانية، أو المؤسسات الكبيرة.

- عدد (1) عامل فني نخيل، مؤهل علمى متوسط على الأقل، و الخبرة من 3 إلى 4 سنوات،وخبرة في العناية بأشجار النخيل، من تكريب، وتلقيح، وخف، وتكييس، ووقاية، والقدرة على تسلق الأشجار العالية.

- عدد (2) عامل فني زراعي، مؤهل علمى متوسط على الأقل د،خبرة في الأعمال الزراعية، التقليدية من إنتاج، وإكثار للنباتات، والعمليات الزراعية، والخبرة من 2 إلى 4 سنوات.

- عدد (2) عامل فني رى، مؤهل علمی متوسط على الأقل، والخبرة من 2 إلى 4 سنوات، ومعرفة تامة بأنظمة الرى الحديثة، وسبق له العمل في حدائق الفنادق، أو المنتجعات، أو المجمعات السكانية الكبيرة.

وذلك للعمل في أعمال تحميل وتنزيل وبناء الخِيم، مع وجود الخبرة الكافية في كل تخصص، وأن يتمتع كل منهم بصحة جيدة، ولياقة بدنية عالية.

وقالت هبة أحمد مدير عام الإدارة العامة للتشغيل أن شروط التقديم، ألا تتجاوز أعمار المتقدمين 25 عامًا، وأن العقد محدد المدة "سنة واحدة "، قابل للتجديد، بموافقة الطرفين،وأن الراتب الأساسي 290 دينار أردني أساسي كل شهر.

ومن المميزات :الحصول على منحة علاوة تحسين معيشة قدرها 50 دينار أردني، ومنحة علاوة بدل سكن قدرها 50 دينار أردني..مع تغطية تكاليف العودة إلى مصر، كأجازة لمرة واحدة في المُدة المحددة بالعقد،وإجازة سنوية لمدة 30 يوم في سنة التعاقد الواحدة،والاشتراك فى التأمين الصحى والضمان الاجتماعي..وأوضحت :سوف يتم التواصل بالمتقدمين الذين تنطبق عليهم الشروط، فور تحديد موعد لجنة الاختبارات..

وأكد الوزير، على أن هذه الفرص الجديدة تأتي في إطار جهود الوزارة المُستمرة لتوفير فرص عمل للشباب المصري في الأسواق الخارجية، بالتنسيق بين الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، ومكاتب التمثيل العمالي بالخارج،موضحا أن هذه الفرص وفرها مكتب التمثيل العمالي بالأردن برئاسة المستشار محمود فهمي.