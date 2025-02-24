شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على أحد المتهمين فى قضية منصة FBC الإلكترونية بالبحيرة والان مع تفاصيل الخبر

تمكن ضباط الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، بالتعاون مع ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة، من القبض على أحد الأشخاص المتهمين فى قضية منصة FBC الإلكترونية.

يأتى ذلك بعد إيهام عشرات الضحايا بالربح السريع، وسرقة أموالهم، حيت تم تحديد مكانه من قبل ضباط تكنولوجيا المعلومات.

وتم إحالة المتهم الذى تم تحرير محاضر ضده فى بعض المحافظات المجاورة، وذلك لإجراء التحقيقات بمعرفة النيابة العامة.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعى قد شهدت، تداول شكاوى عدد كبير من المشتركين في منصة شركة FBC للتسوق الإلكتروني، الذين أكدوا تعرضهم لعملية نصب بعدما استولت الشركة على أموالهم.