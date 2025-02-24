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القبض على أحد المتهمين فى قضية منصة FBC الإلكترونية بالبحيرة

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القبض على أحد المتهمين فى قضية منصة FBC الإلكترونية بالبحيرة

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القاهرة - سامية سيد - البحيرة - ناصر جودة

الإثنين، 24 فبراير 2025 03:53 م

تمكن ضباط الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، بالتعاون مع ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة، من القبض على أحد الأشخاص المتهمين فى قضية منصة FBC الإلكترونية.

يأتى ذلك بعد إيهام عشرات الضحايا بالربح السريع، وسرقة أموالهم، حيت تم تحديد مكانه من قبل ضباط تكنولوجيا المعلومات.

وتم إحالة المتهم الذى تم تحرير محاضر ضده فى بعض المحافظات المجاورة، وذلك لإجراء التحقيقات بمعرفة النيابة العامة.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعى قد شهدت، تداول شكاوى عدد كبير من المشتركين في منصة شركة FBC للتسوق الإلكتروني، الذين أكدوا تعرضهم لعملية نصب بعدما استولت الشركة على أموالهم.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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