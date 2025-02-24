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مجلس الوزراء البحرينى يوافق على مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون مع مصر

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مجلس الوزراء البحرينى يوافق على مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون مع مصر

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القاهرة - سامية سيد - المنامة (أ ش أ)

الإثنين، 24 فبراير 2025 03:50 م

وافق مجلس الوزراء البحرينى، على مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون التجارى والاقتصادى والعلمى والتكنولوجى مع مصر.

وترأس نائب رئيس مجلس الوزراء البحرينى الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، اليوم الأربعاء، الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي للمجلس، حيث وافق على مذكرة وزير المالية والاقتصاد الوطني البحريني بشأن أهم المواضيع التي تم بحثها خلال الاجتماع الثاني للجنة الحكومية البحرينية المصرية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتكنولوجي، والتي تستهدف تعزيز العلاقات ومجالات التعاون بين مصر والبحرين، حسبما أوضحت وكالة أنباء البحرين (بنا) .

وأكد المجلس على أهمية اللقاء الأخوي التشاوري الذي عُقد في بين قادة دول ومصر والأردن.

كما أشار المجلس إلى ما جاء في مؤتمر "الحوار الإسلامي ـ الإسلامي"، الذي استضافته البحرين، من أطروحات ومبادرات تؤكد الرغبة المشتركة في إشاعة الفكرِ المعتدل، لتعزيز استقرار المجتمعات وسيادة الأوطان، عبر استحداث آليات متجددة وجادة لتوسيعِ دائرة التفاهم والتقارب لتشمل كافة مكونات المجتمعات الإسلامية، معربا عن شكره لجميع المشاركين في المؤتمر وفي مقدمتهم فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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