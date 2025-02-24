شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا الرى المصرى والسودانى:‫ إبقاء قضية السد الإثيوبى الخلافى ضمن الإطار الثلاثى والان مع تفاصيل الخبر

عقد اجتماع إستثنائى للهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل بين مصر والسودان، لمناقشة مخرجات الاجتماع الاستثنائى للمجلس الوزاري لمبادرة حوض النيل، والذى عُقد يومى 21-22 فبراير، وذلك لتوحيد الرؤى فيما يخص القضايا التي تهم البلدين وعلاقاتها بالدول المتشاطئة والمتعلقة بمياه النيل .

وأشار الوزيران إلى تقديرهما لروح التعاون والإخاء التي تميز علاقات الدولتين من خلال أعمال الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل بين مصر والسودان، مؤكدين على أهمية تعزيز العمل المشترك بين الدولتين واستمرار سعيهما للعمل مع دول حوض النيل لإستعادة التوافق داخل المبادرة، وبما يمكن من عودتها لطبيعتها التوافقية التي بنيت عليها بإعتبارها الآلية الوحيدة والشاملة التي تجمع دول حوض نهر النيل .

وأكد الوزيران على حرص الدولتين على إبقاء قضية السد الإثيوبى الخلافى ضمن الإطار الثلاثى بين مصر والسودان وإثيوبيا دون استدراج لدول حوض النيل للوقوع فيها بهدف محاولة إضفاء الشرعية لهذا السد المخالف للقانون الدولى، حيث نؤكد على خصوصية وأهمية العلاقات مع باقى دول حوض النيل الأخرى (دول النيل الجنوبى) .

