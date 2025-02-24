سفير جمهورية الكونغو الديمقراطية بالقاهرة يزور معرض ديارنا للحرف اليدوية

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القاهرة - سامية سيد - تلبية لدعوة الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، قام السفير كاسونجو موسينجا، سفير جمهورية الكونغو الديمقراطية لدى جمهورية مصر العربية والوفد المرافق له بجولة تفقدية داخل معرض«ديارنا للحرف اليدوية والتراثية» الذي تنظمه وزارة التضامن الاجتماعي بالقاهرة الجديدة، والذي يقام تحت شعار «مصر بتتكلم حرفى» ويستمر حتى 28 فبراير الجاري برفقه عدد من قيادات العمل بوزارة التضامن الاجتماعي.



سفير جمهورية الكونغو الديمقراطية بالقاهرة يزور معرض ديارنا

وتفقد السفير أروقة المعرض ومنتجات العارضين، مشيداً بالمنتجات المعروضة وجودة الخامات المستخدمة في المنتجات، وأدار السفير حواراً مع عدد من العارضين حول الخامات المستخدمة في كافة المنتجات اليدوية سواء أعمال المنسوجات أو الجلود أو الأعمال الخشبية والحلي وأعمال الصدف وغيرها من المنتجات المعروضة .



سفير جمهورية الكونغو الديمقراطية يتفقد معرض ديارنا

وعبر سفير جمهورية الكونغو الديمقراطية عن سعادته بجودة منتجات جناح سيناء ضيف شرف المعرض هذا العام، والذي يضم العديد من المنتجات السيناوية المتميزة خاصة الزي السيناوي وزيت الزيتون .



جولة تفقدية داخل معرض«ديارنا للحرف اليدوية والتراثية»

وأبدى سفير جمهورية الكونغو الديمقراطية عن إعجابه الشديد بمنتجات سيوة والنوبة خاصة منتجات التمور الفاخرة .

وقام سفير جمهورية الكونغو الديمقراطية بشراء عدد من منتجات العارضين التي نالت إعجابه داخل أروقة المعرض مشيرا لتطلعة زيارة المعرض مرة أخرى .