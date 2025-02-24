شكرا لقرائتكم خبر عن مدينة الدواء المصرية تستقبل وفدا رفيع المستوى من سفراء دول أمريكا اللاتينية والان مع تفاصيل الخبر

استقبل اليوم الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصري رفقة الدكتور عمرو ممدوح رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لـ مدينة الدواء المصرية " چبتو فارما " وفدا رفيع المستوى من سفراء دول أمريكا اللاتينية ( فنزويلا ، كولومبيا ، تشيلي ، الإكوادور ، البرازيل ، المكسيك ، بنما ، الأرچنتين ، بوليڤيا ، سفارة بيرو ، و جواتيمالا في جمهورية مِصر العربية وبحضور السفير أشرف منير نائب مساعد وزير الخارجية للشئون اللاتينية بالإضافة إلى ممثلين من وزارة الخارجية المصرية، ومشاركة الدكتور يحيى حافظ رئيس المجلس التصديري للصناعات الطبية، و الدكتور يسري نوارة رئيس لجنة الصناعات الدوائية بغرفة التجارية الأمريكية.

شهد اللقاء مناقشات مثمرة حول تعزيز العلاقات التجارية والتعاون المشترك في مجال الأبحاث والتطوير، مع التأكيد على أهمية تبادل الخبرات والمعرفة في هذا القطاع الحيوي. كما تم استعراض الإمكانيات التصنيعية لمدينة الدواء المصرية، التي تسعى إلى توفير الأدوية عالية الجودة وتوسيع نطاق الإنتاج المحلي بما يتناسب مع المعايير الدولية.

ويأتي هذا اللقاء في إطار تعزيز مكانة "چبتو فارما" كلاعب رئيسي في قطاع الصناعات الدوائية على المستوى الإقليمي ، ودعم استراتيجية الشركة في التوسع بأسواق جديدة، وخاصة في أمريكا اللاتينية .

وأكد الدكتور عمرو ممدوح أن هذه الزيارة تمثل خطوة هامة نحو تعزيز التعاون الإقليمي في قطاع الصناعات الدوائية بين مصر ودول أمريكا اللاتينية لاسيما على صعيد تبادل الخبرات والمعرفة وتوسيع دائرة التعاون في مجالات الأبحاث والتطوير وتصنيع الأدوية.

وذكر أن التعاون مع دول أمريكا اللاتينية سيسهم في تعزيز قدرتنا على تلبية احتياجات الأسواق الإقليمية والدولية من الأدوية عالية الجودة، ويعزز من مكانة "چبتو فارما" كشريك موثوق في مجال الصناعة الدوائية العالمية ، مع الحرص على تنفيذ استراتيجية " چبتو فارما " الرامية إلى تحقيق الأمن الدوائي، ليس فقط على مستوى مصر، بل لتوسيع نطاق خدماتنا لتشمل أسواقًا جديدة تساهم في تحسين الرعاية الصحية في العديد من الدول.

واستعرض ممدوح قدرات مدينة الدواء المصرية " چبتو فارما " المتكاملة والمتفردة في منطقة الشرق الأوسط والتي تم إنشاؤها وفقا لأحد النظم التكنولوجية المتطورة على مستوى العالم ، فضلاً عن الجهود المبذولة والإنجازات التي حققتها وفي وقتٍ قياسي .

من جانبه أوضح الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية بأن زيارة وفد سفراء دول أمريكا اللاتينية إلى مدينة الدواء المصرية "چبتو فارما" تعد خطوة مهمة في تعزيز التعاون الدولي في مجال صناعة الأدوية، موضحاً أن هيئة الدواء المصرية لديها إيمان راسخ بأهمية تكثيف الجهود المشتركة مع الدول الشريكة في تعزيز القدرات الإنتاجية المحلية وتطوير الأبحاث العلمية في مجال الصناعات الدوائية، وأن هذه الزيارة تفتح آفاقًا جديدة لتبادل الخبرات والمعرفة بين مصر ودول أمريكا اللاتينية، مما يسهم في تطوير التكنولوجيا الخاصة بتصنيع الأدوية وزيادة قدرة مصر على تلبية احتياجات الأسواق الإقليمية والدولية وتوسيع نطاق التصدير وتعزيز التواجد في الأسواق العالمية.



وفي سياق متصل فقد أكد أشرف منير نائب مساعد وزير الخارجية للشئون اللاتينية على أهمية هذه الزيارة الطموحة على صعيد تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر ودول أمريكا اللاتينية، خاصة في قطاع الصناعات الدوائية الذي يشهد تطورًا ملحوظًا في مصر.



من جانبهم، أكد وفد السفراء أهمية زيارة هذا الصرح الدوائي المتكامل والضخم من حيث حجم الإنتاج والقيمة ومعايير الجودة العالمية ، في خطوة مهمة نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية والصحية ، فمدينة الدواء المصرية " چبتو فارما " هي مثال واضح على الابتكار والجودة في مجال الصناعات الدوائية ، ونتطلع إلى المزيد من التبادلات التجارية والتقنية في هذا المجال الحيوي.

شهدت الزيارة جولة موسعة في مصنع "چبتو فارما"، حيث اطلع الوفد على أحدث التقنيات والابتكارات في صناعة الأدوية، بالإضافة إلى العمليات الإنتاجية المتقدمة التي تضمن تقديم أدوية عالية الجودة وآمنة طبقاً للمعايير العالمية ، والتي تضمن لمصر مركزا إقليمياً عالمياً لصناعة الدواء بهدف الاستثمار والتصدير ودعم اقتصاد الدولة، بالإضافة لمواكبة التكنولوجيا العالمية في صناعة الدواء ، وهو ما كان محل إشادة واسعة من قبل السفراء .