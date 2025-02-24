شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة فى درجات الحرارة.. الأرصاد تكشف موعد انتهاء الموجة شديدة البرودة والان مع تفاصيل الخبر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، موعد انتهاء الموجة شديدة التى تتعرض لها البلاد والتى وصلت ذروتها يومى الأحد والإثنين ووصلت معها درجات الحرارة الصغرى على القاهرة 9 درجات .

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أن غدا الثلاثاء آخر ايام الموجة شديدة البرودة ، حيث من المتوقع اعتبارا من الأربعاء 26 فبراير ارتفاع طفيف وتدريجى فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح من 2: 4 درجة .



ويشهد اليوم الإثنين 24 فبراير 2025 استمرار الموجة باردة نهارا شديدة البرودة ليلا على أغلب الأنحاء.

ومتوقع اليوم اضطراب في الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس ، وسرعة الرياح بين 50: 70 كم فى الساعة وارتفاع الأمواج من 2.5: 4 أمتار .

ويشهد اليوم فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية ، وأمطار خفيفة على شمال الوجه البحرى، مع وجود نشاط رياح على أغلب الأنحاء بالجمهورية .

وأوضحت هيئة الأرصاد، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 16 درجة والصغرى 09، والإسكندرية العظمى 16 والصغرى 10، ومطروح العظمى 14 درجة والصغرى 08، وسوهاج العظمى 19 درجة، والصغرى 07، وقنا العظمى 21 درجة والصغرى 09، وأسوان العظمى 21 درجة والصغرى 11 درجة.