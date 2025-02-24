شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية: الدولة تؤمن بالدور الرائد للمرأة فى النهوض بالمجتمع والان مع تفاصيل الخبر

شهدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اليوم الإثنين، احتفالية هيئة "فولبرايت مصر" بمناسبة مرور 75 عاماً من القيادة النسائية والتأثير العالمى بحضور ماجى ناصيف الرئيس التنفيذى لهيئة فولبرايت مصر والسفيرة هيرو مصطفى جارج سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى مصر، والرئيسة الفخرية للجنة فولبرايت الثنائية فى مصر وبمشاركة السفير حسام القاويش مساعد وزيرة التنمية المحلية للتعاون الدولى وعدد من قيادات هيئة فولبرايت والقيادات النسائية من رؤساء وأساتذة الجامعات وممثلى الوزارات والهيئات المختلفة.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية على سعادتها بمناسبة الاحتفاء بمرور 75 عاماً على القيادات النسائية والتأثير العالمى ، وأغتنم هذه المناسبة لأتوجّه بخالص التهانى لكلّ نساء العالم لعطائهنّ اللامتناهى من أجل ترسيخ القيم الإنسانية للحقوق الإنسانية، وأشارت د.منال عوض إلى ان هذه المناسبة تعد موعدا متجدّدا للوقوف على مدى ما تحقّق للمرأة من مكاسب قانونيّة وسياسيّة واقتصاديّة وثقافيّة، وتأكيداً على دورهنّ الأساسى فى بناء الأوطان وتربية الأجيال ودعم التنمية.

كما أعربت وزيرة التنمية المحلية عن سعادتها بأن تجتمع اليوم بالقيادات والكوادر النسائية المصرية فى مجالات حيوية ومؤثرة، ويأتى هذا بالتزامن مع احتفالية يوم العالمى للمراة يوم 8 مارس من كل عام وكذا اليوم المرأة المصرية يوم 16 مارس من كل عام.

وأوضحت الدكتورة منال عوض أن إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسى عام 2017 عامًا للمرأة المصرية، يعد سابقة لم تحدث فى تاريخ الدولة المصرية، مع إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، وتعد مصر دولة رائدة فى العالم والتى تطلق هذه الاستراتيجية بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة، مما يؤكد إيمان الدولة بالدور الرائد للمرأة المصرية فى النهوض بالمجتمع بأكمله ، حيث من غير الممكن أن ينهض أى مجتمع بنصف مكوناته فقط بدون جهد وفعالية المرأة فى كل مجالات الحياتية.

كما أشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أنه على مستوى الوزارة فقد أنشأت 27 وحدة تكافؤ فرص على مستوى المحافظات و226 على مستوى المراكز والمدن التابعة، وتبلغ نسبة المرأة فى ديوان عام الوزارة 45%، فيما تبلغ نسبة المرأة داخل الوظائف القيادية بالمحليات 24% وأصبحت حاليًا تتدرج فى مناصب المحافظ ونائب المحافظ ورئيس حى ومدينة إلى رئيس وحدة محلية، لافتة إلى اهتمام الوزارة بخلق فرص عمل للسيدات بالقرى والمدن خاصة المرأة المعيلة لتحسين مستوى معيشة الأسر وتوفير التمويل اللازم لهم من خلال صندوق التنمية المحلية لإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر.

وأضافت الدكتورة منال عوض أن الوزارة نفذت عدة مبادرات فى مجال الحماية ومناهضة العنف ضد المرأة منها مبادرة (معاً ضد العنف) وذلك للتصدى لكافة أشكال العنف الأسرى والمجتمعى ومبادرة (قرية بلا أمية) للقضاء على الأمية ومنع التسرب من التعليم والتوعية بأهمية تعليم الفتيات وكذا مبادرة " يوم فى قرية" بهدف حصر مشاكل المرأة العاملة على مستوى المحافظات.

وقدمت وزيرة التنمية المحلية الشكر لهيئة فولبرايت مصر على جهودها والتعاون الذى قامت به على أرض محافظة دمياط خلال توليها منصب المحافظ ، مشيرة إلى استعدادها لدعم جهود الهيئة خلال المرحلة القادمة لتنفيذ العديد من البرامج والمبادرات على أرض باقى محافظات الجمهورية ، ووضع كل خبرات الوزارة بما يحقق أهدافنا خلال الفترة المقبلة.