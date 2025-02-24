شكرا لقرائتكم خبر عن رئيسة المجلس القومى للطفولة تزور "شلاتين" للوقوف على الخدمات والأنشطة المقدمة للأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قامت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والامومة، وعددًا من أعضاء المجلس، بزيارة لـ مدينة شلاتين بهدف تفقد الخدمات المقدمة واحتياجات الاطفال، والعمل على توفيرها، بما يراعي المصلحة الفضلي للأطفال.

وأوضحت "السنباطي" أن وفد المجلس بدء برنامج الزيارة بالمشاركة فى افتتاح القافلة الطبية التى نفذتها جامعة عين شمس بمستشفى شلاتين المركزي، حيث تم تفقد العيادات والتي تقوم بتقديم كافة الخدمات الطبية للأطفال، وحرصت "السنباطي" على إجراء حوار مع الاطفال والمترددين علي القافلة وذويهم للتعرف على احتياجاتهم والعمل على توفيرها، كما تم تفقد الندوة المنفذة بمدرسة التمريض حول مهارات التواصل الفعال.

وأشارت "السنباطي" إلى زيارة مدرسة السادات الابتدائية المشتركة، حيث تم تفقد الأنشطة الدراسية والفنية التي تقدم للأطفال، وتم عقد احتفالية لتكريم الاطفال سفراء المجلس، وتقديم بعض الهدايا العينية لهم، كما تم زيارة مدرسة اللواء سعد ابو ريدة الثانوية لتفقد الأنشطة التي ينفذها فريق المجلس القومى للطفولة والأمومة ضمن أنشطة المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات( دوي) و المبادرة الوطنية لتمكين الطفل (بكرة بينا ) وقدم الأطفال بعض العروض الفنية، حيث تضمنت الانشطة المنفذ للأطفال وتقديم الرسائل الخاصة بحقوق الطفل وحمايته من التعرض للخطر، كما تم تنفيذ ورشة عمل فنية تدريبية بمشاركة الطالبات لتدريبهم علي الموسيقي والغناء.

كما تم افتتاح ورشة العمل التدريبية المنفذة ضمن أنشطة المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات (دوي) و المبادرة الوطنية لتمكين الطفل (بكرة بينا ) والتي عقدت بمجمع اعلام شلاتين بحضور الاخصائيين الاجتماعيين بمديرية التربية والتعليم وممثلين عن مديرية الشباب والرياضة والثقافة.

ووجهت "السنباطي" الشكر لكافة القيادات بمحافظة البحر الأحمر ومدينة شلاتين علي دعم تنفيذ تلك الزيارة لتحقق اهدافها، مشيرة الى التأكيد علي حق الطفل والام بمستقبل أفضل بكل مكان بمصر وخاصة المدن الحدودية مثل مدينة شلاتين.

وأكدت "السنباطي" بأن تلك الزيارة ساهمت في زيادة التواصل بين المجلس القومي للطفولة والأمومة وأبناء شلاتين، مشيرة الى ان الطفل المصري موهوب بالفطرة ويحتاج فقط لصقل مواهبه وان تلك الزيارة تعد بداية لأنشطة أخري سوف تنفذ علي مدار الفترات القادمة بناء علي خطة عمل تستهدف الطفل والام بمدينة شلاتين.

رافق رئيسة المجلس، أثناء الزيارة السيدة ماجدة حنا نائب محافظ البحر الاحمر والعميد محمد البنا رئيس مدينة شلاتين، والدكتور كرم ملاك عضو مجلس ادارة المجلس القومي للطفولة والأمومة، الاستاذ عمر حجازي عضو مجلس إدارة المجلس القومي للطفولة والامومة والدكتورة رشا عادل وكيل مديرية الشئون الصحية بالمحافظة، والاستاذة كريمة سعيد مدير العلاقات العامة ورئيس وحدة حماية الطفل بشلاتين، والاستاذة فايزة أحمد وكيل مديرية التعليم بالمحافظة، والاستاذ صبري محمد مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة والاستاذ محمد الحوتي قائد مكتب شئون القبائل، وبعض القيادات الشعبية وشيوخ القبائل بمدينة شلاتين.