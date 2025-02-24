شكرا لقرائتكم خبر عن فوانيس وخيامية.. شوارع القاهرة والجيزة تتزين لاستقبال شهر رمضان.. صور والان مع تفاصيل الخبر

تزينت الشوارع وواجهات المنازل لاستقبال الشهر الكريم، وعلق السكان الفوانيس أمام المحال والمنازل تعبيرا عن فرحتهم بقدوم شهر رمضان، حيث رصد ”الخليج 365” انتشار زينة رمضان والفوانيس في عدة شوارع بالقاهرة والجيزة، وتميزت المناطق الشعبية بأفرع الزينة المضيئة وذات الألوان المبهجة.

كما ازدحمت الكثير من شوارع المحروسة، بشوادر فوانيس رمضان، لتعود ذكريات الشهر الكريم، للأذهان، حيث يرتبط الفانوس بذكريات الكثير من المصريين، ومن بين المناطق التى تتغير ملامح شوارعها باقتراب الشهر المعظم، منطقة السيدة زينب، ومنطقة الدرب الأحمر والجمالية وغيرها، حيث تكثر شوادر الفوانيس والخيامية بأغلب شوارع القاهرة.

وتتنوع أشكال الزينة بجانب الفوانيس، حيث يتفنن المصريين في تصنيع الزينة كما تخصصت مصانع لإنتاج الزينة المضيئة والتي لها أشكال مختلفة "فوانيس وهلال ومسجد" وغيرها.



فوانيس وخيامية.. شوارع القاهرة والجيزة (21)



فوانيس وخيامية.. شوارع القاهرة والجيزة (22)



فوانيس وخيامية.. شوارع القاهرة والجيزة (1)



فوانيس وخيامية.. شوارع القاهرة والجيزة (2)



فوانيس وخيامية.. شوارع القاهرة والجيزة (3)



فوانيس وخيامية.. شوارع القاهرة والجيزة (4)



فوانيس وخيامية.. شوارع القاهرة والجيزة (5)



فوانيس وخيامية.. شوارع القاهرة والجيزة (6)



فوانيس وخيامية.. شوارع القاهرة والجيزة (7)



فوانيس وخيامية.. شوارع القاهرة والجيزة (8)



فوانيس وخيامية.. شوارع القاهرة والجيزة (9)



فوانيس وخيامية.. شوارع القاهرة والجيزة (10)



فوانيس وخيامية.. شوارع القاهرة والجيزة (11)



فوانيس وخيامية.. شوارع القاهرة والجيزة (12)



فوانيس وخيامية.. شوارع القاهرة والجيزة (13)



فوانيس وخيامية.. شوارع القاهرة والجيزة (14)



فوانيس وخيامية.. شوارع القاهرة والجيزة (15)



فوانيس وخيامية.. شوارع القاهرة والجيزة (16)



فوانيس وخيامية.. شوارع القاهرة والجيزة (17)



فوانيس وخيامية.. شوارع القاهرة والجيزة (18)



فوانيس وخيامية.. شوارع القاهرة والجيزة (19)