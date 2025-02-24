شكرا لقرائتكم خبر عن 6.4 مليار دولار.. مدير مشروع شرم الشيخ مدينة خضراء يكشف قيم الدعم المالى والان مع تفاصيل الخبر

كشف محمد عليوه، مدير مشروع "شرم الشيخ _ مدينة خضراء"، أن قيمة الدعم المالي للمشروع تبلغ 6.4 مليار دولار، وهو مكون من ثلاث مراحل: المرحلة التحضيرية، والتي تتضمن الخطة الاستراتيجية، وتم الانتهاء منها، ويجري العمل بالمرحلة التنفيذية والتي تضم بعض التكنولوجيات، منها تكنولوجيا الطاقة الشمسية، السخانات الشمسية، التكيفات الأكثر كفاءة، بالإضافة إلى تطبيق 6 تكنولوجيات في مجال المخلفات وإعادة تدويرها، عقب نهاية شهر رمضان الكريم.

جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها وزارة البيئة حول إطلاق تطبيقات لتعزيز وتنظيم الأنشطة السياحية في المحميات الطبيعية ورصد الكائنات البحرية.

وسيعقب الورشة مؤتمر صحفى بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، ويمني البحار نائباً لوزير السياحة والآثار، والدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، وحسام الشاعر رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية ورؤساء وأعضاء مجالس إدارة غرفة سياحة الغوص وأعضاء مجلس الإدارة للشركات السياحية وأعضاء لجنة البيئة والسياحة بالآتحاد المصرى للغرف السياحية.