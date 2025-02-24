شكرا لقرائتكم خبر عن مدير "شرم الشيخ خضراء" يكشف أبرز إنجازات المشروع.. تطوير مؤشرات الاستدامة للمدينة والان مع تفاصيل الخبر

استعرض محمد عليوة، مدير مشروع "شرم الشيخ - مدينة خضراء"، أبرز إنجازات مشروع "شرم الشيخ - مدينة خضراء" في عام 2024، موضحا أنه تم الانتهاء من دراسة خط الأساس باللون الأخضر التي تم تحديدها للفرص والتحديات، وأفضل الحلول والتكنولوجيا الخضراء، وفرص الاستثمار، كما تم تحديث المعلومات المتاحة للمدينة بين عامي 2022 و2024، كما تم تطوير مؤشرات الاستدامة للمدينة والتي ستربطها بمنظومة نظم المعلومات الجغرافية الخاصة بالمحافظة لتحقيق الأداء.

وأضاف "عليوة"، خلال ورشة عمل نظمتها وزارة البيئة اليوم حول إطلاق تطبيقات لتعزيز وتنظيم الأنشطة السياحية في المحميات الطبيعية ورصد الكائنات البحرية، أنه تم وضع خطة استراتيجية وغير متضمنة بالكامل بداية من الطاقة، إدارة التغيير، التغيير المستدام، المياه، التنوع البيولوجي والتنوع المجتمعي.

وأشار مدير المشروع، خلال ورشة العمل، إلى بعض الإنجازات والتي جاءت كالتالي:

- مطار شرم الشيخ – محطة شمسية 280 كيلو وات لمحطات السيارات والحافلات.

- متحف شرم الشيخ – محطة 280 كيلو واط للطاقة الشمسية رئيسي الاهداف.

-شارع واصل بين منتجع دومينا كورال باي للمؤتمرات والمؤتمرات – تركيب عدد 891 عمود نور LED فعال للطاقة الشمسية لتعزيز الطاقة.

-جامعة الملك سلمان وعدد 5 مدارس – عدد 6 محطات بقدرة إجمالية كيلوواط للطاقة الشمسية.

-مستشفى شرم الشيخ – محطة 50 كيلو واط للطاقة الشمسية.

- عدد 9 فنادق بقدرة تتعدى ثلاثة ميجاوات

فندق مونتي كارلو – نموذج للقطاع الخاص بمحطة 800 كيلوواط للطاقة الشمسية، بالشراكة مع IMC.

- تم الإعلان عن الدعم الفني والمالي يوم 3 نوفمبر 2024 مقدم من المشروع المشهورة عدد من محطات الطاقة الشمسية الاسترشادية لأنظمة الخلايا الضوئية والكهرباء في بعض الفنادق الفندقية.

- وضع استراتيجية إدارة المخلفات الصلبة للمدينة

تنفيذ 6 مشاريع استكشافية جديدة للفنادق والمحميات والمراين والمطاعم

إعداد شراكات لإعادة توزيع الزيوت إلى الوقود لمعالجة النفايات البلاستيكية.

- تطبيق "إيكو مونيتور" متخصص في الترويج والتسويق السياحي في المحميات الطبيعية ورصد الكائنات البحرية.



- تخصيص البوابة الإلكترونية لمنظومة تصاريح العمل وزيارة المحميات الطبيعية.

تم الانتهاء من إعداد استراتيجية لتحقيق التنوع البيولوجي بجامعة شرم الشيخ وعقد ورشة عمل للتشاور بشأن النتائج مع لجنة شرم الخضراء خلال شهر فبراير 2025.

- تم الانتهاء من إعداد دراسة التقييم البيئي البيئي لرأس محمد الطبيعي وجمع المعلومات بحماية نبق وأبو جالوم وجاري إعداد المسودة.



