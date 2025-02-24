شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى: بحثت مع رئيس زامبيا فرص الاستثمار فى مشروع ممر "لوبيتو" الحيوى والان مع تفاصيل الخبر

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، بقصر الاتحادية، الرئيس الزامبي "هاكيندي هيشيليما"، حيث أقيمت مراسم الاستقبال الرسمي وتم عزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف.

وصرح السفير محمد الشناوى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن اللقاء شهد عقد مباحثات ثنائية تلتها مباحثات موسعة ضمت وفدي البلدين، كما شهد الرئيسان التوقيع على عدد من اتفاقات التعاون بين البلدين.

وعقد الرئيسان مؤتمراً صحفياً في ختام الاجتماعات، حيث رحب الرئيس السيسى بالرئيس "هاكيندى هيشيليما"، فى بلده الثانى مصر، متمنيا له إقامة طيبة وزيارة مثمرة، مضيفًا:"وأود أن أغتنم هذه المناسبة، لأعرب عن تقديرنا العميق، للعلاقات التاريخية التى تجمع بين بلدينا، والتى تعكس روح التكامل والتضامن الإفريقى".

وقال الرئيس السيسى، إنه أجرى مع الرئيس "هيشيليما"، مباحثات ثنائية مثمرة وبناءة، عكست إرادة البلدين السياسية المشتركة، نحو تعزيز التعاون بين بلدينا فى مختلف المجالات؛ السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية؛ حيث اتفقا على أهمية الاستغلال الأمثل لقدرات بلدينا، لتحقيق تطلعات شعبينا الشقيقين وبما يليق بالعلاقات الوطيدة والتاريخية بينهما. ومن هذا المنطلق، فقد تم الاتفاق على تعزيز الأطر التعاهدية بين البلدين، فى مجالات التشاور السياسى، وتشجيع الاستثمارات المتبادلة، والزراعة، والاستزراع السمكى، والبنية التحتية.

كما أكد الرئيس السيسى للرئيس "هيشيليما"، استعداد مصر لنقل خبراتها التنموية، وتقديم كافة أشكال الدعم والمساندة لزامبيا، للنهوض بكفاءات كوادرها فى المجالات ذات الأولوية، فضلاً عن تطوير أطر العمل، فى مؤسسات الدولة الزامبية.

كما تباحثا حول فرص الاستثمار فى مشروع ممر "لوبيتو" الحيوى، وذلك فى إطار السعى، لتحفيز مشاركة القطاعين العام والخاص المصريين، فى الأنشطة الاستثمارية المختلفة فى زامبيا لتشجيع وتوثيق العلاقات، بين مجتمعى الأعمال بالبلدين الشقيقين، وسعيا لتعظيم الاستفادة من منتدى الأعمال المصرى الزامبى، الجارى تنظيمه فى القاهرة، بالتزامن مع زيارة الرئيس "هيشيليما".

وأكد الرئيس السيسى أنه تبادل مع الرئيس الزامبى الرؤى، إزاء مختلف التحديات التنموية، التى تواجه قارتنا الإفريقية، ولاسيما ارتفاع معدلات الفقر، وأزمة الديون، وتغير المناخ، حيث اتفقا على ضرورة العمل المشترك، وتنسيق المواقف للدفع بالأولويــات الأفريقية علـى الأجنــدة الدولية، فضلاً عن العمل على إصلاح المنظمات القارية، بما يجعلها أكثر استجابة للتحديات وتحقيقا لمصالح شعوبنا، وضرورة الاستفادة من الأطر القارية، وخاصة اتفاقية التجارة الحرة القارية، واتفاقية الكوميسا، واتفاقية التجارة الحرة الثلاثية، لتعزيز التكامل والاندماج الإقليمى بين دول القارة.

كما أشار الرئيس السيسى، إلى أنهما تناولا أيضًا عددًا من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وعلى رأسها تطورات الأوضاع فى غزة والسودان، وفى جمهورية الكونغو الديمقراطية، والقرن الإفريقى، وأمن البحر الأحمر، والأمن المائى، حيث أكدا على حرص البلدين، على تعزيز الاستقرار فى قارتنا الأفريقية ومنطقة الشرق الأوسط، واتفقا على مواصلة التنسيق والتشاور فى هذا الصدد.

وفى ختام كلمته، أعرب الرئيس السيسى عن تطلعه لمزيد من التعاون الوثيق بين مصر وزامبيا، لما فيه المصلحة المشتركة لبلدينا ولقارتنا الإفريقية، متمنيًا لزامبيا ولشعبها الشقيق، وللرئيس الزامبى، دوام الخير والاستقرار والتقدم.