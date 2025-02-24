شكرا لقرائتكم خبر عن مصلحة الشهر العقارى تحدد مواعيد الفترة المسائية فى شهر رمضان 2025 والان مع تفاصيل الخبر

أصدرت مصلحة الشهر العقارى والتوثيق اليوم الاثنين، كتاب دورى بتحديد مواعيد عمل الشهر العقارى فى شهر رمضان الكريم للفترة الصباحية والمسائية.

وتضمن الكتاب الدورى رقم 23 لسنة 2025، الصادر بتاريخ 24 فبراير 2025، الذى تم تعميمه على جميع مكاتب الشهر العقاري و مأمورياتها ومكاتب التوثيق إنه إلحاقاً بالكتاب الدوري رقم 29 بتاريخ 11 مارس 2024 بشأن مواعيد العمل في شهر رمضان الكريم بمكاتب وفروع التوثيق:

1- بالنسبة للمكاتب التى تعمل فترة مسائية من الساعة الخامسة مساءً حتي التاسعة مساءً تكون مواعيد حضور هذه الفترة خلال شهر رمضان الكريم ابتداء من الساعة الثانية والنصف مساءً ومواعيد الانصراف الساعة الرابعة والنصف مساءً بذات الضوابط المعمول بها.

2- وبشأن مكاتب وفروع التوثيق التي تعمل يوم الجمعة تكون مواعيد حضور هذه الفترة خلال شهر رمضان الكريم ابتداءً من الساعة الواحدة والنصف ظهراً ومواعيد الانصراف الساعة الرابعة والنصف مساءً بذات الضوابط المعمول بها علي النحو الوارد به.

ومن المقرر أن تعمل مكاتب الشهر العقارى والتوثيق فى الفترة الصباحية، خلال شهر رمضان 2025 على مستوى جميع المحافظات، من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 3 مساء.

وبمناسبة حلول شهر رمضان الكريم وتنظيمياً لمواعيد العمل به، تؤكد مصلحة الشهر العقاري والتوثيق علي العمل بما تقرر بإحكام الكتاب الدوري رقم 29 الصادر بتاريخ 11 مارس 2024 بذات الضوابط الواردة به.



