شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس زامبيا يوجه الشكر للرئيس السيسى على توفير الأدوية والمواد الطبية فى المستشفيات والان مع تفاصيل الخبر

أكد الرئيس"هاكيندي هيشيليما" رئيس جمهورية زامبيا، أن مصر دولة قديمة، معربًا عن سعادته بتواجده فى القاهرة التى وصفها بـ"المدينة التاريخية" التى يدرس فيها طلاب زامبيا.

وأضاف الرئيس الزامبى- خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى المشترك مع الرئيس عبد الفتاح السيسى بقصر الاتحادية اليوم الإثنين- إننا من خلال علاقتنا الثنائية نعمل على تعزيز التعاون وترسيخ الاستقرار والأمن، مضيفًا:" نريد أن نصفى العلاقات التاريخية على العلاقات الحالية".

ووجه الرئيس الزامبى الشكر للرئيس السيسى، قائلا: "الرئيس الذى يعمل من أجل ترسيخ الاستقرار ليس فى العالم العربى فقط ولكن فى المنطقة".

كما وجه الرئيس الزامبى الشكر للرئيس السيسى على توفير الأدوية والمواد الطبية فى المستشفيات، قائلًا:" دعم مصر سهّل علينا توصيل الأدوية إلى بلداننا ونتطلع إلى مزيد من المشروعات المشتركة فى صناعة الدواء".