شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس زامبيا: الرئيس السيسى يعمل من أجل ترسيخ الاستقرار فى العالم العربى والمنطقة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمد الجالىالإثنين، 24 فبراير 2025 02:26 م
أكد الرئيس"هاكيندي هيشيليما" رئيس جمهورية زامبيا، أن مصر دولة قديمة، معربًا عن سعادته بتواجده فى القاهرة التى وصفها بـ"المدينة التاريخية" التى يدرس فيها طلاب زامبيا.
وأضاف الرئيس الزامبى- خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى المشترك مع الرئيس عبد الفتاح السيسى بقصر الاتحادية اليوم الإثنين- إننا من خلال علاقتنا الثنائية نعمل على تعزيز التعاون وترسيخ الاستقرار والأمن، مضيفًا:" نريد أن نصفى العلاقات التاريخية على العلاقات الحالية".
ووجه الرئيس الزامبى الشكر للرئيس السيسى، قائلا: "الرئيس الذى يعمل من أجل ترسيخ الاستقرار ليس فى العالم العربى فقط ولكن فى المنطقة".
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز