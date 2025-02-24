شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى: بحثت مع رئيس زامبيا تطورات الأوضاع فى غزة والسودان وأمن البحر الأحمر والأمن المائى والان مع تفاصيل الخبر

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، بقصر الاتحادية، الرئيس"هاكيندي هيشيليما" رئيس جمهورية زامبيا، حيث بحثا تعزيز العلاقات الثنائية والتشاور بشأن تطورات الأوضاع الإقليمية.

ورحب الرئيس السيسى، بنظيره الزامبى فى بلده الثانية مصر، متمنيًا له إقامة طيبة، ومعربًا عن تقديره للعلاقات التاريخية بين البلدين والتى تعكس روح التكامل والتضامن الأفريقى.

وقال الرئيس السيسى فى كلمته بالمؤتمر الصحفى المشترك مع رئيس زامبيا بقصر الاتحادية، إن مباحثاتهما كانت بنّاءة ومثمرة نحو تعزيز التعاون فى مختلف المجالات.

وأشار الرئيس السيسى، إلى أنه تم الاتفاق خلال مباحثاته مع نظيره الزامبى على تعزيز الأطر التعاهدية بين البلدين، مشيرًا إلى مذكرات التفاهم التو توقيعها اليوم بين البلدين.

وأكد الرئيس السيسى استعداد مصر لنقل خبراتها التنموية وكل أشكال الدعم والمساندة لزامبيا، وكذلك تطوير أطر العمل فى مؤسسات زامبيا الوطنية.

وأكد الرئيس السيسى أنه ونظيره الزامبى تبادلا الرؤى إزاء مختلف التحديات التنموية أفريقيا، مثل ارتفاع معدلات الفقر وتغير المناخ وغيرها، كما أكدا ضرورة العمل على إصلاح المنظمات القارية.

وأوضح الرئيس السيسى، أنهما تبادلا القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، حيث بحثا تطورات الأوضاع فى غزة والسودان وأمن البحر الأحمر والأمن المائى، واتفقا على مواصلة التنسيق والتشاور فى هذا الصدد.

وأعرب الرئيس السيسى عن تطلعه إلى التعاون الوثيق بين مصر وزامبيا لما فيه مصلحة الشعبين المصرى والزامبى والقارة الأفريقية.