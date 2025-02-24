شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يؤكد استعداد مصر لنقل خبراتها التنموية وكل أشكال الدعم لزامبيا والان مع تفاصيل الخبر

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، بقصر الاتحادية، الرئيس"هاكيندي هيشيليما" رئيس جمهورية زامبيا، حيث بحثا تعزيز العلاقات الثنائية والتشاور بشأن تطورات الأوضاع الإقليمية.

ورحب الرئيس السيسى، بنظيره الزامبى فى بلده الثانية مصر، متمنيًا له إقامة طيبة، ومعربًا عن تقديره للعلاقات التاريخية بين البلدين والتى تعكس روح التكامل والتضامن الأفريقى.

وقال الرئيس السيسى فى كلمته بالمؤتمر الصحفى المشترك مع رئيس زامبيا بقصر الاتحادية، إن مباحثاتهما كانت بنّاءة ومثمرة نحو تعزيز التعاون فى مختلف المجالات.

وأشار الرئيس السيسى، إلى أنه تم الاتفاق خلال مباحثاته مع نظيره الزامبى على تعزيز الأطر التعاهدية بين البلدين، مشيرًا إلى مذكرات التفاهم التو توقيعها اليوم بين البلدين.

وأكد الرئيس السيسى استعداد مصر لنقل خبراتها التنموية وكل أشكال الدعم والمساندة لزامبيا، وكذلك تطوير أطر العمل فى مؤسسات زامبيا الوطنية.