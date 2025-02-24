شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يرحب بنظيره الزامبى.. ويؤكد: مباحثاتنا كانت مثمرة وبناءة والان مع تفاصيل الخبر

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، بقصر الاتحادية، الرئيس"هاكيندي هيشيليما" رئيس جمهورية زامبيا، حيث بحثا تعزيز العلاقات الثنائية والتشاور بشأن تطورات الأوضاع الإقليمية.

ورحب الرئيس السيسى، بنظيره الزامبى فى بلده الثانية مصر، متمنيًا له إقامة طيبة، ومعربًا عن تقديره للعلاقات التاريخية بين البلدين والتى تعكس روح التكامل والتضامن الأفريقى.

وقال الرئيس السيسى فى كلمته بالمؤتمر الصحفى المشترك مع رئيس زامبيا بقصر الاتحادية، إن مباحثاتهما كانت بنّاءة ومثمرة نحو تعزيز التعاون فى مختلف المجالات.