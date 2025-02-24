شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى ونظيره الزامبى يشهدان مراسم توقيع 5 مذكرات تفاهم والان مع تفاصيل الخبر

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، بقصر الاتحادية، الرئيس"هاكيندي هيشيليما"" رئيس جمهورية زامبيا، حيث بحثا تعزيز العلاقات الثنائية والتشاور بشأن تطورات الأوضاع الإقليمية.

وشهد الرئيسان مراسم التوقيع على 5 مذكرات تفاهم فى مجالات متنوعة، حيث شهدا توقيع مذكرة تفاهم بشأن إنشاء آلية مشاورات سياسية بين وزارتى الخارجية فى البلدين.

كما شهدا توقيع مذكرة تفاهم فى المجال الزراعى بين وزارتى الزراعة فى البلدين، ومذكرة تفاهم فى مجال الحجر الزراعى والصحة النباتية بين وزارتى الزراعة فى البلدين، ومذكرة تفاهم فى مجال الاستزراع السمكى ومصائد الأسماك بين وزارة الزراعة المصرية ووزارة مصائد الأسماك فى زامبيا.

وشهد الرئيسان كذلك التوقيع على مذكرة تفاهم بين شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية ووزارة البنية التحتية فى زامبيا.