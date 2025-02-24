شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالى: إعلان نتائج بطولة الجمباز للجامعات والمعاهد العليا المصرية والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت وزراة التعليم العالى، أنه تم تنظيم منافسات بطولة الجمباز بمقر النادي بمدينة 6 أكتوبر بتنظيم وإشراف الاتحاد الرياضي للجامعات، وبالتعاون مع الاتحاد المصري للجمباز، بمشاركة (60) طالبًا وطالبة من (15) جامعة مصرية، وذلك برعاية كل من الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس الاتحاد الرياضي للجامعات، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وبإشراف الدكتور أحمد كامل سكرتير عام الاتحاد الرياضي للجامعات.

وقد أسفرت النتائج النهائية للبطولة عن الآتي:

**منافسات الطالبات:

* الفردى العام:

-المركز الأول: الطالبة/ جنا هانى إسماعيل، (الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري)

-المركز الثانى: الطالبة/ جنا هيثم، (جامعة العلمين الدولية)

-المركز الثالث: الطالبة/ فريدة محمد حسن، (الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري)

* جهاز القفز:

-المركز الأول: الطالبة/ مى حازم يحي، (جامعة هيرتفوردشاير)

-المركز الثانى: الطالبة/ ندا عبد الرحمن عبده، (جامعة القاهرة)

-المركز الثالث: الطالبة/ ماجده محمد السيد، (جامعة 6 أكتوبر)

* جهاز المتوازي:

-المركز الأول: الطالبة/ نور أمير محمد، (الجامعة البريطانية)

-المركز الثانى: الطالبة/ نور أشرف أحمد، (جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة)

-المركز الثالث: الطالبة/ سمية أحمد محمد، (جامعات المعرفة الدولية)

* جهاز التوازن:

-المركز الأول: الطالبة/ مريم هشام السيد، (الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري)

-المركز الثانى: الطالبة/ فريدة محمد حسن، (الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري)

-المركز الثالث: الطالبة/ خديجة زيادة، (الجامعات الأوروبية في مصر)

* جهاز الحركات الأرضية:

-المركز الأول: الطالبة/ جنا هانى إسماعيل، (الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري)

-المركز الثانى: الطالبة/ جنا هيثم، (جامعة العلمين الدولية)

-المركز الثالث: الطالبة/ جاسمين عادل أحمد، (الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري)

** منافسات الطلبة:

* جهاز الأرضي:

-المركز الأول: الطالب/ محمد مختار سيد، (جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا)

-المركز الثانى: الطالب/ أحمد شريف أحمد، (جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب)

-المركز الثالث: الطالب/ أحمد تامر محمد، (الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري)

* جهاز حصان حلقة:

-المركز الأول: الطالب/ عبد الرحمن عبد الحليم، (الجامعة المصرية الصينية)

-المركز الثانى: الطالب/ عبد الله عيد العليم، (الجامعة المصرية الصينية)

-المركز الثالث: الطالب/ فواد أكرم علام، (الجامعة الألمانية الدولية)

* جهاز الحلقة:

-المركز الأول: الطالب/ على محمد شوقى، (جامعة القاهرة)

-المركز الثانى: الطالب/ يوسف حازم إبراهيم، (جامعة هيرتفوردشاير)

-المركز الثالث: الطالب/ عمر أحمد فواد، (الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري)

* جهاز حصان القفز:

-المركز الأول: الطالب/ يوسف جمال كامل، (جامعة بدر)

-المركز الثانى: الطالب/ عبد الرحمن محمد رضا، (الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري)

-المركز الثالث: الطالب/ عمر كامل محمد رشاد، (جامعة الإسكندرية)

* جهاز المتوازى:

-المركز الأول: الطالب/ كريم رؤوف عبد الكريم، (جامعة هيرتفوردشاير)

-المركز الثانى: الطالب/ عادل ممدوح عادل، (جامعة الإسكندرية)

-المركز الثالث: الطالب/ يوسف خالد أحمد زهران، (الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري)

* جهاز العقلة:

-المركز الأول: الطالب/ يحيى محمد يحيى زكريا، (الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري)

-المركز الثانى: الطالب/ على أحمد صلاح الدين، (جامعة مصر الدولية)

-المركز الثالث: الطالب/ مصطفى هيثم فوزى، (جامعة القاهرة)

* الفردى العام:

-المركز الأول: الطالب/ محمد حسام محمد، (جامعة ٦ أكتوبر)

-المركز الثانى: الطالب/ مصطفى وليد حسين، (جامعة حلوان)

-المركز الثالث: الطالب/ يوسف حسن عباس، (جامعة مصر الدولية)