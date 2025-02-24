شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة تفتتح غدا معرض للتراث والحرف اليدوية والان مع تفاصيل الخبر

تنظم محافظة الجيزة غدًا بالتعاون مع منصة أيادي مصر معرضًا للتراث والحرف اليدوية، والذي يشمل منتجات السجاد والخزف والفخار وغيرها من المنتجات والحرف اليدوية التي تشتهر بها العديد من القرى بمحافظة الجيزة.

وأكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، أن المعرض يأتي في ضوء اهتمام الدولة المصرية وقيادتها السياسية، بدعم وتطوير قطاع الصناعات الحرفية لدوره الكبير في التمكين الاقتصادي للمرأة والشباب وتنمية المجتمعات المحلية.

كما أكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، حرص المحافظة على توطين الصناعات الحرفية والتراثية، لما لها من أهمية في توفير فرص عمل.

وأوضح المحافظ، أن المعرض يشارك فيه عارضين من أبناء محافظة الجيزة وبمشاركه من المحافظات المجاورة ويستمر لمدة يومين خلال الفترة 25 ، 26 /2/2025، وذلك من الساعة الحادية عشر صباحا وحتي الساعة الثانية عشر مساءً.

وأشار المهندس عادل النجار، إلى أن المحافظة حريصه على التعاون مع كافه الجهات المعنية لتنظيم المعارض والملتقيات لأصحاب الحرف اليدوية والتراثية بهدف التعريف بالمنتجات اليدوية والحرفية التي تشتهر بها العديد من قري محافظة الجيزة ولتسويق منتجاتهم.

وأكد محافظ الجيزة، أنه يتم إتاحة فرص تدريبية لمنتجي الحرف اليدوية والصناعات التراثية لتدعيم قدراتهم في إطار حرص المحافظة على تطوير استراتيجية تسويق هذه المنتجات، وفتح منافذ تسويقية جديدة، الأمر الذي يسهم في توفير فرص عمل جديدة للشباب والمرأة.

يشارك في المعرض ممثلين عن دول الصين وبيرو وفلسطين، وعارضين من محافظات القاهرة والقليوبية والمنوفية والبحيرة وكفر الشيخ ومطروح والوادي الجديد وأسوان.