شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الأسنان تحذر من زيادة أعداد الكليات: سوق العمل مكتظ بالأطباء والان مع تفاصيل الخبر

خاطبت النقابة العامة لأطباء الأسنان، كلا من: الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى، بشأن قرار فتح جامعات أهلية جديدة يضم معظمها كليات طب أسنان جديدة والتي تجعل عدد الكليات يتعدى الثمانين كلية، بينما كليات طب الأسنان في الولايات المتحدة لا يتجاوز 10 كليات، لا يتعدى عدد الدارسين في كل دفعة في : كل كلية خمسون طالبا، وأقصى عدد تم تخريجه في عام واحد في الولايات المتحدة هو 10 أطباء، بينما الدفعات الحالية في مصر والتي تخرجت في 2022 تتجاوز الـ12 ألف طبيب، ودفعة 2024 تتجاوز هذا الرقم.

وأضافت النقابة، فى خطابها: نود أن نستعلم عن الدراسة الخاصة باحتياجات سوق العمل والتي تم بناء عليها إنقاذ هذا القرار، علما بأن النقابة هي الجهة الوحيدة التي لديها كل البيانات عن أطباء الأسنان والتي لا توجد في وزارة الصحة ولا الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، وسبق أن قدمت النقابة دراسة إلى وزارة التعليم العالي في 2022 من أعداد أطباء الأسنان وتوزيعهم، وذلك في الوقت الذي كانت فيه الأعداد 81 ألفا بالإضافة إلى 15 ألف طالب في مراحل التعليم المختلفة وحذرت النقابة في حينها من البطالة التي تفتك بالمهنة.

وأشارت إلى أن الأعداد الآن تتجاوز 108 آلاف طبيب بخلاف ما يفوق السبعين الف طالب بخلاف الدارسين بالخارج والذي يجاوز عددهم السبع آلاف طالب، وأضافت: وقد اقترحت النقابة في حينه عددا معينا للقبول بجميع الجامعات بغض النظر عن عدد الكليات، كما قدمت لجنة قطاع طب الأسنان بناء على نفس الدراسة مقترحا بعدد المقبولين في جميع الكليات ولم يتم الأخذ بالرأيين، ولا يخفى عليكم أن هناك نقصا شديدا في أعضاء هيئة التدريس فكيف سيتم العمل بهذه الكليات الجديدة؟، كما أن وزارة الصحة اتخذت قرارا منذ عامين يتطبيق التكليف حسب الاحتياج بدءا من العام الحالي، وعليه فإن دفعة 2023 الذي يفوق عددهم الـ12 ألفا، سيتم تكليف بضع مئات منهم فقط في المحافظات الحدودية وذلك نظرا لكثرة أعداد أطباء الأسنان بالوزارة.

وتابعت: إذا كانت الدولة متمثلة في وزارة التعليم العالي ترى أن هناك احتياجا لإنشاء كليات جديدة لأن سوق العمل يحتاج فعليها أن تقوم بتعيين جميع الخريجين من دفعة 2023 والدفعات التالية لها، في حين أن الجهة المعنية بالمهنة، وهي النقابة تحذر من البطالة وتعلنها صراحة انه لا يوجد أي احتياج في سوق العمل الخاص الأطباء أسنان جدد، وقد قامت وزارة التعليم العالي الليبية بتعليق الدراسة في جميع الكليات الحكومية لمدة ثلاث سنوات نظرا لاكتظاظ سوق العمل بأطباء الأسنان، وطالبت بتحديد موعد عاجل للاجتماع بكم وذلك في حضور جميع الأطراف المعنية لمناقشة الأمر.



خطاب للدكتور أيمن عاشور - وزير التعليم العالي بخصوص زيادة أعداد الخريجين



خطاب للدكتور أيمن عاشور - وزير التعليم العالي بخصوص زيادة أعداد الخريجين