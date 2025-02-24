شكرا لقرائتكم خبر عن مدير "شرم الشيخ - مدينة خضراء": نستهدف تقليل الانبعاثات وتحويلها لمدينة سياحية والان مع تفاصيل الخبر

كشف محمد عليوة، مدير مشروع "شرم الشيخ _ مدينة خضراء"، أن المشروع تنموي ممول يتم تنفيذه من وزارة البيئة بالتعاون مع محافظة جنوب سيناء، ووزارة السياحة، وتعني المدينة الخضراء أن تكون لديها القدرة على استيعاب النمو السكاني وتأثيرات الحياة وعلى رأسها الانبعاثات الضارة، من خلال تقليل الانبعاثات وتعزيز إجراءات وحماية التنوع البيولوجي.

وأضاف "عليوة"، خلال ورشة عمل نظمته وزارة البيئة اليوم حول إطلاق تطبيقات لتعزيز وتنظيم الأنشطة السياحية في المحميات الطبيعية ورصد الكائنات البحرية، أن مصادر تقليل الانبعاثات الضارة داخل مدينة شرم الشيخ، تتمثل في تقليل الوقود الأحفوري والنقل المستدام والتخلص من المخلفات الصلبة، التخلص من مياه الصرف الصحي وإعادة تدويرها.

وأشار مدير مشروع شرم الشيخ مدينة خضراء، إلى أن الهدف من المشروع هو دعم مدينة شرم الشيخ لتصبح واحدة من أولى الوجهات السياحية الخضراء والمدن المستدامة في مصر والمنطقة العربية، مما يضمن اتباع نهج شامل يتم تطبيقه على مختلف مكونات "التخضير" لتحقيق التوازن بين التنمية الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية ونمو قطاع السياحة من خلال التخطيط والمعايير المستدامة.

وأوضح أن المنهجية الخاصة بالمشروع تتمحور حول دعم السياسات والحوكمة، الدعم الفنى، وتطوير استراتيجية تنمية مستدامة متكاملة وخطط تنفيذها، بالإضافة إلى تعزيز التغيير السلوكي، بما يتوافق مع الأولويات والتوجهات الوطنية التي تحددها الحكومة.



