شكرا لقرائتكم خبر عن البيئة تنظم جلسة توعوية لمشروع "شرم الشيخ - مدينة خضراء" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب ـ محمود راغبالإثنين، 24 فبراير 2025 01:48 م
بدأت منذ قليل، فعاليات جلسة توعوية لـ وزارة البيئة عن مشروع شرم الشيخ - مدينة خضراء، وذلك ضمن فعاليات المؤتمر الصحفي لإطلاق "تطبيقات تعزيز وتنظيم الأنشطة السياحية في المحميات الطبيعية ورصد الكائنات البحرية"، وذلك من خلال مشروع "شرم الشيخ - مدينة خضراء" التابع لوزارة البيئة.
وسيأتى المؤتمر الصحفي بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، ويمني البحار نائباً لوزير السياحة والآثار، والدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، و حسام الشاعر رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية ورؤساء وأعضاء مجالس إدارة غرفة سياحة الغوص وأعضاء مجلس الإدارة للشركات السياحية وأعضاء لجنة البيئة والسياحة بالآتحاد المصرى للغرف السياحية.
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