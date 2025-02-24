شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الخارجية والهجرة تنعى السفير إبراهيم سلطان مساعد وزير الخارجية سابقا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعت وزارة الخارجية والهجرة ، ببالغ الحزن والأسى، اليوم الاثنين، السفير إبراهيم عادل سلطان مساعد وزير الخارجية سابقاً، الذى وافته المنية يوم أمس الأحد، بعد مسيرة طويلة مليئة بالعطاء فى وزارة الخارجية وخدمة الوطن.

وتقدم الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج وجميع أعضاء الوزارة بخالص التعازي والمواساة إلى أسرة الفقيد وأحبّائه، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.."إنا لله وإنا إليه راجعون".