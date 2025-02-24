شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة النقل والمواصلات تصرف 120 ألف جنيه لأسرة سائق بعد وفاته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النقابة العامة للعاملين بالنقل والمواصلات وخدماتها، إنه في إطار دعم النقابة لأسر السائقين وتقديراً لعطائهم، تم اليوم تسليم شيكات بمبلغ 120 ألف جنيه لأسرة السائق المرحوم محمد عودة، عضو لجنة النقل والمواصلات بمحافظة القليوبية (سائقي النقل والأجرة) برئاسة باسم محمد راية.

وأوضحت أن محمد أبو العباس نوفل النقيب العام للنقل والمواصلات، قام بتسليم الشيكات إلى والد السائق المتوفى، داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، مؤكدا أن النقابة مستمرة في دورها الداعم لكل العاملين بالقطاع وأسرهم، انطلاقًا من مسؤوليتها تجاه أبنائها.

وكانت قد أطلقت النقابة العامة للعاملين بالنقل والمواصلات والمركبات السياحية وخدماتها أول قافلة طبية بمركز قوص بمحافظة قنا، كبداية لإطلاق العديد من القوافل في المحافظات لتقديم الرعاية الصحية الشاملة للسائقين وأسرهم وبالمجان، وقال محمد أبو العباس رئيس النقابة العامة، إن هذه القوافل تأتي في إطار جهود النقابة العامة في خدمة السائقين وأسرهم، والمشاركة في تنفيذ أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، وأوضح أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، إلى كل مؤسسات الدولة الوطنية والمجتمع المدني العمل المستمر على تقديم الخدمات للمواطنين وتوفير حياة كريمة لهم خاصة الفئات الأكثر احتياجا داخل المدن والقرى المصرية في كافة المحافظات.