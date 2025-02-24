شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس لجنة القطن: الموسم القادم سيشهد تحسنًا ملحوظًا مقارنة بالأعوام الماضية والان مع تفاصيل الخبر

أكد المهندس وليد السعدني رئيس اللجنة العامة لتجارة وتنظيم القطن أن الجهود المتواصلة من وزارة الزراعة، ساهمت في تحقيق موسم ناجح يعيد القطن المصري إلى مكانته الرائدة، مشيرًا إلى أن المراكز البحثية والإرشادية باتت تعتمد على أحدث الوسائل التكنولوجية لدعم وتحسين الإنتاج، مؤكدًا أن هذه التطورات تعزز فرص نجاح القطاع.

أضاف السعدني، أن وزارة الزراعة، تبذل جهودًا كبيرة لحل المشكلات التي تواجه المزارعين بسرعة وفعالية، حيث لعبت دورًا محوريًا في تطوير قطاع الخدمات الزراعية، وأن هذا التطوير انعكس إيجابيًا على عمليات إنتاج التقاوي وفحصها، مدللًا على ذلك بنجاح الوزارة بنسبة 100% في تنفيذ خطة معهد بحوث القطن.

أضاف أن الخبرات التى يتمتع بها قيادات مركز البحوث الزراعية عززت جودة الإنتاج ورفعت تنافسية محصول القطن المصري في الأسواق العالمية، ونتيجة الجهود المبذولة تم تجاوز المشكلات السابقة، وأن الموسم القادم سيشهد تحسنًا ملحوظًا مقارنة بالأعوام الماضية.

أشار إلى أن محصول القطن المصري عاد ليكون مصدر قوة اقتصادية بدلًا من أن يكون عبئًا على الفلاح والدولة، مشددًا على أن الجهود المستمرة ستضمن موسمًا أكثر نجاحًا، وسوف يستعيد محصول القطن المصري مكانته في السوق العالمية، مشيرًا إلى أن تجاوز التحديات السابقة يمهد الطريق لمستقبل أكثر ازدهارًا لهذا المحصول الاستراتيجي.

جدير بالذكر، أنه جارٍ حاليًا إعداد بذور الوجه البحري، و سعر شِكارة البذور قد انخفض بمقدار 300 جنيه، ليصبح 1200 جنيه بدلًا من 1500 وذلك ضمن جهود الحكومة لدعم المزارعين وإعادة محصول القطن المصري لمكانته العالمية.