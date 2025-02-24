وزارة التعليم تحتفل بيوم المرشدة العالمى بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية

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احتفلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بيوم المرشدة العالمى، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، وذلك تحت رعاية محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، وإشراف الدكتورة إيمان حسن رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية، ومتابعة الدكتورة زهرة سليم مدير عام الإدارة العامة للتربية الرياضية والعسكرية.

وأوضحت الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية، أن إدارة المرشدات بالإدارة العامة للتربية الرياضية والعسكرية بقيادة أسماء محمود مدير إدارة المرشدات، والدكتورة رشا زكريا تم تنظيم معرض فني وإرشادي من إنتاج مرشدات وزهرات محافظات الإسكندرية والجيزة والقليوبية القاهرة والشرقية ومياط بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتفقدت الدكتورة إيمان حسن والدكتورة زهرة سليم أقسام المعرض المختلفة، وأشادوا بأعمال ومنتجات الطالبات التي تم صنعها بكل دقة وبكل حب بإشراف موجهى ومعلمى التربية الرياضية ومسئولى المرشدات بالمحافظات.

كما أشاد جميع العاملين بالديوان بأعمال ومنتجات الطالبات، وقد أضفى المعرض جو من الألفة والمحبة بين كل العاملين بالوزارة والإدارة العامة للتربية الرياضية والعسكرية، وبين الطالبات المشاركات والمشرفين من مختلف المحافظات، والذين فرحوا بزيارتهم للعاصمه الإدارية ووجودهم داخل الصرح العظيم للوزارة.



جانب من الاحتفال



وزارة التعليم تحتفل بيوم المرشدة العالمي بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية



يوم المرشدة العالمي بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية