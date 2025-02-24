شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على خدمات تقدمها السكة الحديد عبر الهاتف .. منها حجز القطارات والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، الخدمات المقدمة من خلال مركز خدمة العملاء الصوتية للاستعلام وحجز تذاكر القطارات آليا، التي أطلقتها الهيئة مؤخرا، وذلك عن طريق الاتصال التليفوني، وذلك ضمن خطة الهيئة لتحسين خدماتها المقدمة لعملائها، وتنوع مصادر المعلومات وقنوات بيع تذاكر القطارات للركاب.

ويتيح مركز خدمة العملاء الجديد الخدمات التالية:-

1) الاستعلام عن بيانات ومواعيد القطارات على جميع الخطوط .

2) الاستعلام عن طرق وقنوات بيع التذاكر على مستوى الجمهورية .

3) الاستعلام عن التذاكر المستخرجة من قنوات البيع المختلفة ( الموقع الإلكترونى ، تطبيق الهاتف المحمول ، وكلاء البيع ،.. )

4) تسجيل شكوى ليتم توجيهها للمختصين بالهيئة لحل اى مشكلة وتفادى تكرارها مستقبلا

5) حجز مقاعد القطارات الفاخرة والمكيفة لجميع الخطوط ، ويتم ذلك عن طريق الخطوات التالية :-

1. اتصال العميل على ارقام مركز خدمة العملاء وطلب حجز مقاعد على قطار محدد.

2. يقوم موظف خدمة العملاء بالرد وتوضيح جميع المعلومات الخاصة بالحجز للعميل.

3. في حال قبول العميل يتم إرسال طلب حجز مقعد من منظومة خدمة العملاء إلى النظام الآلي لحجز وإصدار التذاكر .

4. يقوم النظام آلياً بإرسال رقم دفع (رقم مرجعي) برسالة SMS للعميل على هاتفه المسجل بمركز خدمة العملاء ليقوم بسداد القيمة المطلوبة عن طريق أحد تجار شركات التحصيل الإلكتروني (فورى) او عن طريق موبايل ابلكيشن سداد فوري وجاري اضافة طرق دفع أخرى .

5. عند قيام العميل بالسداد سيقوم النظام بإرسال رسالة SMS للعميل برابط للدخول على التذكرة وتحميلها على هاتفه المحمول.

6. يقوم الراكب فى موعد السفر بالتوجه إلى المحطة والمرور من البوابات الالكترونية بإستخدام التذكرة المحملة على هاتفه المحمول والسفر على الرحلة الخاصة به وإظهار التذكرة لمفتش القطار في الرحلة عند الطلب .

ملحوظة: خدمة الاتصال بمركز خدمة العملاء تتوافر علي مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع من خلال الاتصال بالرقم (1661) من الهاتف المحمول والاتصال برقم (09000661) من الهاتف الأرضي وذلك نظير تكلفة جنية ونصف للدقيقة (1.5 ج/دقيقة).