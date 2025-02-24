شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الدواء تكشف أسباب الألم لمريض السرطان بداية من الفحوصات وحتى العلاج والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلامالإثنين، 24 فبراير 2025 11:12 ص
كشفت هيئة الدواء عن أسباب الألم لمريض السرطان، والتى تشمل:-
-الألم من الفحوصات الطبية: بعض الفحوصات قد تكون مؤلمة، ويُنصح المريض بالتحدث مع الطبيب عن الاحتياطات التي سيتم اتخاذها لتقليل أي ألم محتمل.
-ألم من الورم: وجود السرطان أو انتشاره، قد يسبب الألم بالضغط على الأنسجة المحيطة به.
-الآلام الناتجة عن العلاج: قد يشعر بعض مرضى السرطان بالألم نتيجة العلاج الكيميائي أوالعلاج الإشعاعي أوالجراحة أوغيرها.
وللوصول لأفضل طريقة لإدارة الألم، يجب على المريض إخبار مقدمي الرعاية الصحية بما يلي :
- تناول المريض لأي دواء لعلاج مشاكل صحية أخرى.
-تناول المريض لكمية أكبر أو أقل من مسكنات الألم عما هو موصوف له من قبل الطبيب.
-وجود حساسية تجاه أي من الأدوية.
-استخدام المريض لأي من الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية، أو علاجات منزلية، أو علاجات عشبية أو بديلة.
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