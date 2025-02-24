شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير عاجل من الأرصاد.. ذروة الموجة شديدة البرودة ودرجات حرارة تحت الصفر والان مع تفاصيل الخبر

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من استمرار ذروة الموجة شديدة البرودة التى تتعرض لها البلاد، حيث تنخفض درجات الحرارة بشكل كبير وتسجل درجات حرارة تحت الصفر ببعض المناطق لأول مرة لليوم الثانى على التوالى، وتنخفض درجات الحرارة الصغرى على القاهرة لأقل من 10 درجات .

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية إلى أن ذروة الموجة اليوم الاثنين وتصل معها درجات الحرارة الصغرى لأقل من 9 درجات على القاهرة الكبرى، وأقل من 5 درجات بشمال الصعيد، وتسجل درجتين تحت الصفر بسانت كاترين .

ويشهد اليوم الإثنين 24 فبراير 2025، استمرار الموجة باردة نهارا شديدة البرودة ليلا على أغلب الأنحاء.

ومتوقع اليوم اضطراب في الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس ، وسرعة الرياح بين 50: 70 كم فى الساعة وارتفاع الأمواج من 2.5: 4 أمتار .

ويشهد اليوم فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية ، وأمطار خفيفة على شمال الوجه البحرى، مع وجود نشاط رياح على أغلب الأنحاء بالجمهورية .

وأوضحت هيئة الأرصاد، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 16 درجة والصغرى 09، والإسكندرية العظمى 16 والصغرى 10، ومطروح العظمى 14 درجة والصغرى 08، وسوهاج العظمى 19 درجة، والصغرى 07، وقنا العظمى 21 درجة والصغرى 09، وأسوان العظمى 21 درجة والصغرى 11 درجة.