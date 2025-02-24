شكرا لقرائتكم خبر عن فرص عمل طبية فى السعودية براتب يصل إلى 70 ألف ريال شهريا.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر وزارة العمل، فى تلقى طلبات الراغبين التقدم لـ فرص عمل جديدة في المملكة العربية السعودية للأطباء، والممرضين والأخصائين من الجنسين، برواتب تصل إلى 70 ألف ريال شهريا، وذلك حتى يوم الأربعاء الموافق 26-2-2025.

وأوضحت الوزارة، أن الوظائف المتاحة هى:

- عدد (6) أطباء جلدية (رجال ونساء) أخصائي أول وإستشارى، والراتب من 20000 إلى 60000 ريال سعودي طبقا لسنوات الخبرة،و السن من 25 إلى 40 سنة.

- عدد (6) أطباء جراحة (رجال)، أخصائي أول واستشاري ، والراتب من 20000 إلى 6000 ريال سعودي طبقا لسنوات الخبرة ،والسن من 25 إلى 40 سنة.

- عدد (2) أطباء أنف وأذن وحنجرة، أخصائي أول وإستشارى،والراتب من 25000 الى 50000 ريال سعودي طبقا لسنوات الخبرة ،والسن من 25 الى 40 سنة.

- عدد (2) أطباء عقم و التهاب،إستشارى فقط،و الراتب من 40000 الى 70000 ريال سعودي طبقا لسنوات الخبرة، والسن من 25 الى 40 سنة.

- عدد (1) أطباء مسالك وصحة رجال، أخصائى أول إستشاري ،والراتب من 20000 إلى 40000 ريال سعودي، طبقا لسنوات الخبرة ،والسن من 25 الى 40 سنة.

- عدد (25) تمريض نساء أخصائي تمريض بكالوريوس،و الراتب من 4000 إلى 5000 ريال سعودي طبقا لسنوات الخبرة،و السن من 21 حتى 30 سنة.

- عدد (2) طبيبة نساء أخصائي نسائية ،تخصص تجميل نسائي،و الراتب من 25000 الى 40000 ريال سعودي،طبقا لسنوات الخبرة،و السن من 21 الى 30 سنة.

- عدد (2) طبيب أطفال أخصائى أول واستشاري،و الراتب من 22000 الى 42000 ريال سعودي ،طبقا لسنوات الخبرة، والسن من 25 الى 40 سنة.

- عدد (4) طوارئ أخصائى،و الراتب من 6000 الى 8000 ريال سعودى، طبقا لسنوات الخبرة ،والسن من 21 حتى 30 سنة

- عدد (1) أخصائي أشعة،و الراتب من 10000 الى 15000 طبقا لسنوات الخبرة ،والسن من 21 حتى 30 سنة .

وأشارت إلى أن الكوادر المصرية التي تتوفر فيها الشروط المطلوبة لتلك الوظائف، يمكنها من خلال إرسال السيرة الذاتية pdf، على رقم الواتس: 01128467942، وذلك حتى الأربعاء 26 فبراير 2025.

· مميزات توفرها جهة العمل فى هذه الفرص الجديدة:

- تأمين صحي.

- سكن.

- مواصلات.

- راتب أساسي .