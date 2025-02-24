شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر جيت تشغل خطوطًا جديدة.. اعرف المواعيد والان مع تفاصيل الخبر

أكدت وزارة النقل أن شركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة (سوبر جيت) إحدى شركات وزارة النقل، تقدم خدمات نقل الركاب الخارجية والداخلية لمختلف المحافظات من خلال أسطول من الحافلات المتميزة، كما تمتلك العديد من المحطات الذكية وأنظمة الحجز الإلكتروني.

- تمتلك الشركة أسطولاً متنوعاً يضم أحدث وأفضل أنواع الحافلات بموديلات مختلفة، وأحجام متفاوتة تم تصميمها بصورة تضمن توفير كل وسائل الراحة، وسبل الأمان، وتحقيق مستوى متميز من الرفاهية لعملائنا،بما يضمن سلاسة تنقلهم، وتيسير رحلاتهم.

- يتم نقل الركاب علي خطوط محددة علي شبكة الطرق الرئيسية وفق جداول تشغيل وتقاطر منتظمة.

تم تشغيل عدد من الخطوط الجديدة كالتالي:

1- القاهرة/ قنا / أرمنت / إسنا

ميعاد: 9:45 مساء ذهاب

ميعاد: 8:00 مساء عودة

2- القاهرة/ أسوان

ميعاد: 8:45 مساء ذهاب

ميعاد: 6:00 مساء عودة

3- المنصورة/ الزقازيق /الطور / شرم الشيخ

ميعاد: 8:30 مساء ذهاب

ميعاد: 10:00 مساء عودة

4- اسكندرية/ العلمين /مرسى مطروح

ذهاب 7:15 صباحا

عودة 4:45 عصراً

5- القاهره / العلمين / مرسى مطروح

ذهاب:

7:45 صباحا

2:00 ظهرا

5:45 عصراً

1.25 بعد منتصف الليل

عودة :

2.00 ظهراً

5.00 مساء

قسم السياحة بالشركة :

تم التعاقد مع مجموعة من الفنادق بشرم الشيخ والغردقة وسيتم توصيل العميل إلى الفندق و بالاضافة للحجز عن طريق الفندق فى العودة.

رحلات العمرة

الشركة توفر لعملائها تسيير رحلات عمرة إلى الأماكن المقدسة بالمملكة العربية السعودية ب (مكة - المدينة المنورة) وحيث يشمل البرنامج:

1. الطيران: سعودى و مصر للطيران (القاهره/المدينه-جده/القاهره)او(القاهره/جده-المدينه/القاهره)

2. الانتقالات الداخلية بالمملكة بأتوبيسات حديثة

3. مزارات المدينة المنورة ومكه المكرمة

4. رسوم التأشيرة

5. باركود وزارة السياحة

6. توفير مشرف مرافق ذو خبرة عالية