أخبار مصر

المفوض الأممى لحقوق الإنسان: إجبار أهل غزة على ترك أراضيهم غير مقبول

0 نشر
0 تبليغ

المفوض الأممى لحقوق الإنسان: إجبار أهل غزة على ترك أراضيهم غير مقبول

شكرا لقرائتكم خبر عن المفوض الأممى لحقوق الإنسان: إجبار أهل غزة على ترك أراضيهم غير مقبول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب محمد عبد العظيم

الإثنين، 24 فبراير 2025 11:25 ص

قال المفوض الأممي لحقوق الإنسان إن أي اقتراح بإجبار المواطنين في غزة على ترك أراضيهم غير مقبول على الإطلاق، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية، أعلنت عن ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 48339، منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من شهر اكتوبر 2023.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements