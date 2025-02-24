شكرا لقرائتكم خبر عن المفوض الأممى لحقوق الإنسان: إجبار أهل غزة على ترك أراضيهم غير مقبول والان مع تفاصيل الخبر

قال المفوض الأممي لحقوق الإنسان إن أي اقتراح بإجبار المواطنين في غزة على ترك أراضيهم غير مقبول على الإطلاق، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية، أعلنت عن ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 48339، منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من شهر اكتوبر 2023.