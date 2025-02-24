شكرا لقرائتكم خبر عن "النهار" الكويتية: توافق مصرى - كويتى بشأن سبل تحقيق أمن واستقرار المنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت صحيفة النهار الكويتية، أن رئيس الوزراء المصرى الدكتور مصطفى مدبولى ونظيره الكويتى الشيخ أحمد العبدالله أعربا عن رغبتيهما فى تعزيز التواصل والتنسيق المستمر دعما للجهود الدبلوماسية المبذولة لتحقيق السلام والاستقرار فى المنطقة والعالم.

وذكرت الصحيفة - في افتتاحيتها اليوم الاثنين، تحت عنوان " الكويت ومصر: دعم الأمن والاستقرار في المنطقة" - أن العلاقات الكويتية- المصرية أخوية ومتينة وتاريخية وراسخة.

ونقلت (النهار) عن مدبولي قوله "إن مصر ترحب بالاستثمارات الكويتية وتحرص على دعم المستثمرين الكويتيين بصورة دائمة وتحفيزهم على الدخول في استثمارات جديدة".

وأشارت إلى أن الشيخ أحمد العبدالله أكد - في تصريح بعد عقده جلسة مباحثات رسمية في قصر بيان مع الدكتور مصطفى مدبولي - أن الجانبين حريصان على تعزيز العلاقات ومواصلة مسيرة التعاون بما يحقق طموحات وتطلعات البلدين.