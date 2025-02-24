شكرا لقرائتكم خبر عن الطقس اليوم الإثنين 24-2-2025.. ذروة الموجة شديدة البرودة وأهم الظواهر الجوية والان مع تفاصيل الخبر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس اليوم الإثنين 24-2-2025، تزامنا مع تعرض البلاد لموجة باردة نهارا شديدة البرودة ليلا.

وينشر ”الخليج 365” تفاصيل حالة الطقس اليوم الإصثنين 24-2-2025، كما يلى :

استمرار الموجة باردة نهارا شديدة البرودة ليلا على أغلب الأنحاء.

اضطراب في الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس .

سرعة الرياح بين 50: 70 كم فى الساعة وارتفاع الأمواج من 2.5: 4 أمتار .

فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية.

أمطار خفيفة على شمال الوجه البحرى.

نشاط رياح على أغلب الأنحاء بالجمهورية .

وأوضحت هيئة الأرصاد، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 16 درجة والصغرى 09، والإسكندرية العظمى 16 والصغرى 10، ومطروح العظمى 14 درجة والصغرى 08، وسوهاج العظمى 19 درجة، والصغرى 07، وقنا العظمى 21 درجة والصغرى 09، وأسوان العظمى 21 درجة والصغرى 11 درجة.