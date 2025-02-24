شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. الكنيسة الأرثوذكسية تبدأ الصوم الكبير استعدادًا لعيد القيامة والان مع تفاصيل الخبر

بدأت، اليوم الإثنين، الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الصوم الكبير، إذ يمتد الصوم إلى 55 يومًا، استعدادًا لعيد القيامة المجيد، يوم الأحد الموافق 20 أبريل، كما يعد رحلة روحية عميقة يتجدد فيها الإيمان تبدأ بأحد الكنوز وتنتهي بأحد القيامة.

وتزداد الصلوات والقداسات اليومية خلال الصوم الكبير، حيث يحرص الأقباط على حضور القداسات، إذ يعتبر رحلة توبة وتجديد روحي، يدعو إلى البُعد عن الخطايا والتمسك بالقيم المسيحية، من خلال الصلاة، الصوم.

يعتبر الصوم الكبير، في الكنيسة الأرثوذكسية، صومًا درجة أولى، إذ لا يجوز فيه تناول الأسماك، وكذلك أيضًا صوم الأربعاء والجمعة، صوم يونان، برمون الميلاد والغطاس، يختلف عن ذلك أصوام الدرجة الثانية وهم صوم الميلاد، صوم الرسل، صوم السيدة العذراء، وسمحت الكنيسة بأكل السمك في هذه الأصوام فقط، وقسمت الكنيسة الأصوام هكذا من حيث درجة النسك، وذلك للتخفيف بسبب كثرة أيام الصيام واحتياج البعض للبروتين الحيواني.